Додано: Суб 10 чер, 2023 13:42

Honestus написав: «На березі люди плакали».

70 років тому будівництво Каховської ГЕС затопило херсонські села, а життя їхніх мешканців перетворило на пекло.



Як і навіщо збудували Каховську ГЕС: NV нагадує про ті події через спогади очевидців, істориків і режисера Олександра Довженка.



https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kahovs ... 30250.html

Мне кажется, что при любом строительстве ГЭС с последующим образованием водохранилища нельзя обойтись без затопления прибрежных сёл и других населенных пунктов.Сейчас меня очень напрягает, что продавливают тему разрушения плотины в результате обстрелов. Но никто не может дать доказательств. Любое попадание снарядов в плотину было бы зафиксировано, тк следы от попадания были бы выше линии воды. Так же никто не пытается объямнить как плотина может развалиться сразу в нескольких местах, особенно середина здания машинного зала. Кстати на первом видео облёта ГЭС, которое снималось на рассвете, видно некое задымление в оставшейся части здания машинного зала. Так же стоит обратить внмание на поток воды проходящий через вырванную середину здания маш зала. Из за сильной разницы потоков через середину плотины и через маш зал невозможно поверить в то, что этот поток мог вырвать середину здания установленного на сплошном бетоне.Короче, складывается ощущение, что в мире просто боятся признать это подрывом, иначе придется признать применение росией оружия массового поражения. Очень непонятна реакция международного сообщества. Начинают танцевать в сторону "усталости гэс", но так как росия начала эту войну, то якобы и "усталость плотины" лежит на ней.