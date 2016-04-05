Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку))
Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab
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Додано: Суб 10 чер, 2023 12:41
Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку))
Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab
Додано: Суб 10 чер, 2023 12:49
«На березі люди плакали».
70 років тому будівництво Каховської ГЕС затопило херсонські села, а життя їхніх мешканців перетворило на пекло.
Додано: Суб 10 чер, 2023 13:12
За всё время войны это первые фото и видео уничтожения относительно большого количества нашей техники, которые смогли предоставить росиянчики. Безвозвратные потери или нет узнаем позже. Очень надеюсь ЗСУ смогли провести эвакуацию техники, но и тут есть некоторые противоречивые данные (озвучивать пока не буду).
Так же заметил, что москальские фпа дроны имеют неплохие камеры.
Я тоже сомневаюсь, что кацапы будут насмерть стоять за свои окопы, но речь сейчас не про пехоту, а про круглосуточную разведку безпилотниками для наводки арты и работу фпв безпилотников.
Про всё пропало никто не кричит, для начала нужно узнать о сложившейся после боя ситуации.
Додано: Суб 10 чер, 2023 13:42
Мне кажется, что при любом строительстве ГЭС с последующим образованием водохранилища нельзя обойтись без затопления прибрежных сёл и других населенных пунктов.
Сейчас меня очень напрягает, что продавливают тему разрушения плотины в результате обстрелов. Но никто не может дать доказательств. Любое попадание снарядов в плотину было бы зафиксировано, тк следы от попадания были бы выше линии воды. Так же никто не пытается объямнить как плотина может развалиться сразу в нескольких местах, особенно середина здания машинного зала. Кстати на первом видео облёта ГЭС, которое снималось на рассвете, видно некое задымление в оставшейся части здания машинного зала. Так же стоит обратить внмание на поток воды проходящий через вырванную середину здания маш зала. Из за сильной разницы потоков через середину плотины и через маш зал невозможно поверить в то, что этот поток мог вырвать середину здания установленного на сплошном бетоне.
Короче, складывается ощущение, что в мире просто боятся признать это подрывом, иначе придется признать применение росией оружия массового поражения. Очень непонятна реакция международного сообщества. Начинают танцевать в сторону "усталости гэс", но так как росия начала эту войну, то якобы и "усталость плотины" лежит на ней.
Додано: Суб 10 чер, 2023 13:53
знову наше нетерпляче - що незрозуміло?
а процедура визнання тієї чи іншої події, особливо якщо немає безпосереднього доступу до місця події - вона кропітка та дуже довга. з Боїнгом все було зрозуміло, а скільки йшло слідство. з Потоками - незрозуміло, й слідство досі йде.
це тільки кацапи вміють на наступний день розкрити таку подію, як вибух на мосту. а ще через день "винні" вже у всьому зізналися. діди з НКВС так працювали, й онуки з ФСБ по-іншому не вміють...
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:41
Meduza
ВСУ 4-5 июня начали давно планировавшееся и анонсированное наступление. Пока его форма и направление главного удара не ясны. В этой первой фазе задействованы явно не все силы, подготовленные с помощью западных стран для летней кампании. Вопреки ожиданиям, украинское командование на первом этапе решило распылить силы: ВСУ пытаются наступать на трех операционных направлениях только в Запорожской и на западе Донецкой областей. Крайне западный участок наступления, у Днепра, от самого восточного, недалеко от Угледара, разделяют 115 километров. Если добавить к этому, что ВСУ продолжают наступление на двух флангах бахмутского фронта, начатое еще в мае, то командование выбрало даже пять операционных направлений.
Возможно, именно такое распыление сил привело к тактическим проблемам:
1)ВСУ не смогли продвинуться вглубь российской обороны ни на одном из направлений более чем на пять километров; 2)были потеряны десятки единиц техники, в том числе специально поставленные немецкие танки «Леопард» и американские БМП «Брэдли».
Чтобы наступление привело к успеху, ВСУ нужно будет решить как тактические проблемы (неспособность пройти через серую зону перед передовыми позициями ВС РФ без больших потерь), так и оперативные — выбрать наиболее слабое место в российской обороне и нанести по нему концентрированный удар.
Запад Донецкой области. Выступ у Великой Новоселки
Российские войска во время боев в 2022 году создали выступ, доходящий до окраин города Великая Новоселка на границе Запорожской и Донецкой областей. Город захватить не удалось, после чего в районе начались позиционные бои.
Теперь ВСУ явно решили «срезать» выступ ударами с запада (на Сторожевое) и востока (на Новодонецкое). В наступлении участвует минимум две новые бригады ВСУ. В случае успеха перед ВСУ в перспективе откроется путь для наступления на Мариуполь и пути снабжения всей российской группировки со стороны Таганрога. Однако пока украинские подразделения тут сталкиваются с трудностями.
Новой, 37-й бригаде морской пехоты удалось занять Новодонецкое, однако там (и на подходе к фронту) она понесла большие потери и вынуждена была отойти (полный отход ВСУ из села не подтвержден визуальными источниками). В селе были в том числе оставлены два колесных легких танка французского производства АМХ-10. Военнослужащие бригады записали видеообращение, в котором жалуются командованию на отсутствие разведки и планирования: им якобы сказали, что в Новодонецком российских войск нет. Другая группировка ВСУ наступает на выступ с запада. Атаке предшествовала мощная артиллерийская подготовка по передовой и тылам ВС РФ. Украинским войскам, судя по видео, удалось, несмотря на потери в технике на минных полях и от огня артиллерии, продвинуться на три с половиной километра к Сторожевому, заняв несколько российских позиций. И это, похоже, наибольший успех ВСУ с начала наступления.
Ореховское направление
В наступлении приняли участие украинские бригады, вооруженные танками «Леопард» и БМП «Брэдли» (согласно весенней утечке документов Пентагона, это вновь сформированные 33-я механизированная и 47-я механизированная бригады; однако за два месяца с момента утечки распределение техники между соединениями могло измениться).
Первые атаки, похоже, закончились крупной неудачей. Войска начали нести потери еще в серой зоне, не дойдя до российских позиций. Техника подрывалась на минах и несла потери от огня российской артиллерии, противотанковых ракет с земли и с вертолетов.
В нескольких атаках были потеряны десятки бронемашин, в том числе минимум по несколько танков «Леопард» и БМП «Брэдли». Продвижение вглубь обороны ВС РФ фактически отсутствует (или не подтверждено видео).
Запад Запорожской области
Подразделения ВСУ нанесли удар по селу Лобковое примерно в 10 километрах к востоку от левого Днепра и в 35 километрах к югу от Запорожья. Теоретически удар вдоль Днепра на юг мог быть главным в крупной операции: его целью могли быть Запорожская АЭС и, в перспективе, крымские перешейки. Наступающие силы ВСУ имели бы выгодное положение — их правый фланг все время был бы прикрыт Днепром, за которым находятся позиции украинской артиллерии. Фактически ВСУ наступали бы вдоль фронта по Днепру, оттесняя от реки российские войска.
Однако именно здесь удар пока наносят относительно малые силы. Украинские военные вошли в Лобковое (подтверждено видео), однако потеряли несколько единиц техники, не доходя до фронта (от огня российской артиллерии). Российские источники утверждают, что ВС РФ смогли вновь отбить село, но подтверждения этому нет.
О том, как повлияют тактические проблемы ВСУ на всю операцию, судить пока рано. Вероятно, украинской армии придется сначала сосредоточиться на подавлении российской артиллерии, которая мешает продвижению украинских войск через минные поля и наносит им наибольший урон. Для этого ВСУ нужно будет сконцентрировать на месте будущего прорыва больше своей артиллерии.
Соотношение сил пока принципиально не изменилось. В резерве у ВСУ остаются крупные силы: бóльшая часть новых бригад на поле боя пока не появилась. При этом российские войска тоже понесли большие потери, что признают и российские источники.
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