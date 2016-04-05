Додано: Суб 10 чер, 2023 15:41

Meduza



ВСУ 4-5 июня начали давно планировавшееся и анонсированное наступление. Пока его форма и направление главного удара не ясны. В этой первой фазе задействованы явно не все силы, подготовленные с помощью западных стран для летней кампании. Вопреки ожиданиям, украинское командование на первом этапе решило распылить силы: ВСУ пытаются наступать на трех операционных направлениях только в Запорожской и на западе Донецкой областей. Крайне западный участок наступления, у Днепра, от самого восточного, недалеко от Угледара, разделяют 115 километров. Если добавить к этому, что ВСУ продолжают наступление на двух флангах бахмутского фронта, начатое еще в мае, то командование выбрало даже пять операционных направлений.

Возможно, именно такое распыление сил привело к тактическим проблемам:

1)ВСУ не смогли продвинуться вглубь российской обороны ни на одном из направлений более чем на пять километров; 2)были потеряны десятки единиц техники, в том числе специально поставленные немецкие танки «Леопард» и американские БМП «Брэдли».

Чтобы наступление привело к успеху, ВСУ нужно будет решить как тактические проблемы (неспособность пройти через серую зону перед передовыми позициями ВС РФ без больших потерь), так и оперативные — выбрать наиболее слабое место в российской обороне и нанести по нему концентрированный удар.

Запад Донецкой области. Выступ у Великой Новоселки

Российские войска во время боев в 2022 году создали выступ, доходящий до окраин города Великая Новоселка на границе Запорожской и Донецкой областей. Город захватить не удалось, после чего в районе начались позиционные бои.

Теперь ВСУ явно решили «срезать» выступ ударами с запада (на Сторожевое) и востока (на Новодонецкое). В наступлении участвует минимум две новые бригады ВСУ. В случае успеха перед ВСУ в перспективе откроется путь для наступления на Мариуполь и пути снабжения всей российской группировки со стороны Таганрога. Однако пока украинские подразделения тут сталкиваются с трудностями.

Новой, 37-й бригаде морской пехоты удалось занять Новодонецкое, однако там (и на подходе к фронту) она понесла большие потери и вынуждена была отойти (полный отход ВСУ из села не подтвержден визуальными источниками). В селе были в том числе оставлены два колесных легких танка французского производства АМХ-10. Военнослужащие бригады записали видеообращение, в котором жалуются командованию на отсутствие разведки и планирования: им якобы сказали, что в Новодонецком российских войск нет. Другая группировка ВСУ наступает на выступ с запада. Атаке предшествовала мощная артиллерийская подготовка по передовой и тылам ВС РФ. Украинским войскам, судя по видео, удалось, несмотря на потери в технике на минных полях и от огня артиллерии, продвинуться на три с половиной километра к Сторожевому, заняв несколько российских позиций. И это, похоже, наибольший успех ВСУ с начала наступления.

Ореховское направление

В наступлении приняли участие украинские бригады, вооруженные танками «Леопард» и БМП «Брэдли» (согласно весенней утечке документов Пентагона, это вновь сформированные 33-я механизированная и 47-я механизированная бригады; однако за два месяца с момента утечки распределение техники между соединениями могло измениться).

Первые атаки, похоже, закончились крупной неудачей. Войска начали нести потери еще в серой зоне, не дойдя до российских позиций. Техника подрывалась на минах и несла потери от огня российской артиллерии, противотанковых ракет с земли и с вертолетов.

В нескольких атаках были потеряны десятки бронемашин, в том числе минимум по несколько танков «Леопард» и БМП «Брэдли». Продвижение вглубь обороны ВС РФ фактически отсутствует (или не подтверждено видео).

Запад Запорожской области

Подразделения ВСУ нанесли удар по селу Лобковое примерно в 10 километрах к востоку от левого Днепра и в 35 километрах к югу от Запорожья. Теоретически удар вдоль Днепра на юг мог быть главным в крупной операции: его целью могли быть Запорожская АЭС и, в перспективе, крымские перешейки. Наступающие силы ВСУ имели бы выгодное положение — их правый фланг все время был бы прикрыт Днепром, за которым находятся позиции украинской артиллерии. Фактически ВСУ наступали бы вдоль фронта по Днепру, оттесняя от реки российские войска.

Однако именно здесь удар пока наносят относительно малые силы. Украинские военные вошли в Лобковое (подтверждено видео), однако потеряли несколько единиц техники, не доходя до фронта (от огня российской артиллерии). Российские источники утверждают, что ВС РФ смогли вновь отбить село, но подтверждения этому нет.

О том, как повлияют тактические проблемы ВСУ на всю операцию, судить пока рано. Вероятно, украинской армии придется сначала сосредоточиться на подавлении российской артиллерии, которая мешает продвижению украинских войск через минные поля и наносит им наибольший урон. Для этого ВСУ нужно будет сконцентрировать на месте будущего прорыва больше своей артиллерии.

Соотношение сил пока принципиально не изменилось. В резерве у ВСУ остаются крупные силы: бóльшая часть новых бригад на поле боя пока не появилась. При этом российские войска тоже понесли большие потери, что признают и российские источники.