Додано: Суб 10 чер, 2023 20:08

Взято у Борислава Берёзы



Поразка починається з недооцінки противника та пропагандистської ілюзії про те, що ми вже майже перемогли.



Зараз бачимо досить багато відео, як російськи FPV дрони нищать наших захисників і техніку. Кожен день приносить крім інформації про наступ ще і невтішні новини. Але кожну цю машину захистив би купольний РЭБ на броні! Ціна якого копіічна в порівнянні з ціною сучасної техніки і тим більше - з ціною життя наших воїнів…



Тема дронів теж вже довго обговорюється публічно і тиші штабів та кабінетів. В Україні є вже багато виробників FPV, но нам дуже потрібно саме серьезне виробництво і не одно, дуже великого масштабу з уніфікацією дронів та ретрансляторів для них. І звісно таке ж потужне виробництво окопного РЕБ від всієї ворожої нечисті.



Пишуть, що росія будує заводи з виробництва дронів. У тому числі дронів-камікадзе. Через декілька місяців окупанти будуть здатні запускати сотні дронів типу Шахед одночасно.

В РФ зараз військове виробництво тільки розгортається та працює в три зміни, причому фінансування реально йде повним ходом (і нажаль навіть вже не розворовується як це було раніше). Крім того вони дійсно формують проектні команди дуже сильних інженерів та розробників ефективної зброї, створюють їм усі умови, дають величезні зарплати та мотивують тим, що не призовуть їх на фронт якщо їх нароботки спрацюють!



Тому ми не можемо спокійно сидіти та тішити себе ілюзіями, що восени нам дадуть нарешті літаки F-16, доминуть ще бронетехніки і ми відібьемось. Ні, поки не буде парітету в дронах-камікадзе та срідствах РЕБ, нам ворога не здолати. І про треба постійно казати, що я і роблю, хоч не являюсь військовим експертом, але спілкуюсь с тими, хто зараз на лінії вогню… (с) Олександр Соколовський



ПС

Показывали внутренности шахида, в частности защиту от РЭБ. Вывод такой - на пути следования шахида РЭБ бесполезна. В месте прилёта средства РЭБ могут изменить зону прилёта на 25 метров. Сегодня в Воронеже очень хорошо видно как РЭБом подавили наш дрон, как только попал в зону РЭБ сразу начал падать в дом.