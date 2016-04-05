Чому тобі це не допомогло?
|
|
|
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:49
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:54
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Взято у Борислава Берёзы
Поразка починається з недооцінки противника та пропагандистської ілюзії про те, що ми вже майже перемогли.
Зараз бачимо досить багато відео, як російськи FPV дрони нищать наших захисників і техніку. Кожен день приносить крім інформації про наступ ще і невтішні новини. Але кожну цю машину захистив би купольний РЭБ на броні! Ціна якого копіічна в порівнянні з ціною сучасної техніки і тим більше - з ціною життя наших воїнів…
Тема дронів теж вже довго обговорюється публічно і тиші штабів та кабінетів. В Україні є вже багато виробників FPV, но нам дуже потрібно саме серьезне виробництво і не одно, дуже великого масштабу з уніфікацією дронів та ретрансляторів для них. І звісно таке ж потужне виробництво окопного РЕБ від всієї ворожої нечисті.
Пишуть, що росія будує заводи з виробництва дронів. У тому числі дронів-камікадзе. Через декілька місяців окупанти будуть здатні запускати сотні дронів типу Шахед одночасно.
В РФ зараз військове виробництво тільки розгортається та працює в три зміни, причому фінансування реально йде повним ходом (і нажаль навіть вже не розворовується як це було раніше). Крім того вони дійсно формують проектні команди дуже сильних інженерів та розробників ефективної зброї, створюють їм усі умови, дають величезні зарплати та мотивують тим, що не призовуть їх на фронт якщо їх нароботки спрацюють!
Тому ми не можемо спокійно сидіти та тішити себе ілюзіями, що восени нам дадуть нарешті літаки F-16, доминуть ще бронетехніки і ми відібьемось. Ні, поки не буде парітету в дронах-камікадзе та срідствах РЕБ, нам ворога не здолати. І про треба постійно казати, що я і роблю, хоч не являюсь військовим експертом, але спілкуюсь с тими, хто зараз на лінії вогню… (с) Олександр Соколовський
ПС
Показывали внутренности шахида, в частности защиту от РЭБ. Вывод такой - на пути следования шахида РЭБ бесполезна. В месте прилёта средства РЭБ могут изменить зону прилёта на 25 метров. Сегодня в Воронеже очень хорошо видно как РЭБом подавили наш дрон, как только попал в зону РЭБ сразу начал падать в дом.
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так же понравилось вот это..
Долго ожидаемое контрнаступление распиаренно до такой степени, что у большинства сложились слишком завышенные ожидания.
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:31
flyman , але ти не вибираєш ні окоп, ні оператор дрона, та і бойового рОбота обіцяного не зробив)))
«Біомусор» (с)
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:46
Каже, що "взяли в полон під Токмаком".
Це РДГ чи ЗСУ вже під ним?
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
насколько знаю по этому нашумевшему эпизоду
попали на минное поле, бывает, это война
кстати есть видео уже о этом эпизоде от первого лица, артобстрела не видно
никакой паники, отошли
не нужно разгонять зраду по поводу случившейся неудачи в отдельном эпизоде
пересмотрите прошлогоднее видео с ул.Вокзальная в Буче)
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:02
Сильно, аргументовано...правда написав це засновник українського тижня моди, але кому ж це цікаво...
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А кто панику разгоняет? Ранее написал, что это война и потери будут в любом случае, тем более у атакующей стороны, с фактом потерь спорить безсмысслено. Просто многие на этой ветке факты потери техники с фото/видео подтверждениями сразу записывают в ИПСО.
Там в видео немного непонятно, два Бредли спереди от снимающего уже стоят, один
удачно отъезжает назад, а другой по той же дороге подрывается, либо в него прилетает. В любом случае надеюсь, что сделают работу над ошибками. И очень надеюсь, что смогли эвакуировать технику.
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:19
Мало того,что такие видео десятками начали появляться в последнее время. Об этом уже с месяц пишут некоторые новостные телеграмм каналы, включая мадяра, которые показывал заводскую версию дрона. Ну вот ещё одно мнение
Американский пехотинец
Стосовно тисяч підарських FPV дронів з конвеєра, що поїхали на фронт і тих десятків тисяч, які ще поїдуть.
Це серйозно, це не АГС, це не СПГ, це не танк з закритої позиції, це не арта! Кожен такий дрон в умілих руках може поранити та вбити нашого воїна або пошкодити та знищити нашу техніку.
Про це кричать, пишуть, говорять усі притомні військові та цивільні, не перший день, а місяцями.
Необхідне аналогічне, на державному рівні, виробництво FPV дронів, такого самого масштабу, або навіть більшого. У нас, чи в країнах союзниках, з безперешкодним завезенням і навчанням всіх, хто дотичний до теми дронів.
Це не все! Також необхідне виробництво окопних та високомобільних станцій РЕБ антидронних рушниць, для створення "куполів безпеки", щоб протидії цій напасті.
ПС
Но проще сказать что эти видео всё ИПСО))
|