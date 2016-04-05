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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4315431643174318
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:34

hume
да проблема есть и над её решением работают
надеюсь на стратегическом уровне)

апд
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...

апд1...
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:42

  Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...

Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Сьогодні на ринку був цікавий випадок. Прийшли пенси з села Партизанське купити морозильну камеру, "бо 10 курчат треба різати"(!). У селі мешкало 200 родин, станом на зараз у село повернулися 167 (Карл!). Село роздовбане, хат немає, людям встановили тимчасове житло, яке вони називають "фігвами" - щось схоже на палатки, де вночі зараз ще холодно спати. Що дивує - можуть виїхати за кордон та жити на соцвиплати, але не хочуть ні в якому разі - "це наша земля, ми до зими збудуємо "врємянку" і т.д.
ПС. Вода в Мико спадає, на зараз на 50-70см по береговій лінії, колір став зелений. З-під крану воду вже не можна використовувати як раніше для чищення зубів, з'явився яскраво виражений присмак заліза та ще чогось. Але вона ще придатна для миття рук, прання, прибирання.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:54

fler
в Мико хоть какая вода есть в кране...
тем временем в Никополе уже нет...никакой...и перспективы ппц...

а про "колбасников"...та пусть валят в одну сторону, отрезали и забыли...Х.. на них..
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  #<1 ... 4315431643174318
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