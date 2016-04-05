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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:34
hume
да проблема есть и над её решением работают
надеюсь на стратегическом уровне)
апд
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...
апд1...
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?
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Додано: Суб 10 чер, 2023 22:42
Прохожий написав:
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...
Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Сьогодні на ринку був цікавий випадок. Прийшли пенси з села Партизанське купити морозильну камеру, "бо 10 курчат треба різати"(!). У селі мешкало 200 родин, станом на зараз у село повернулися 167 (Карл!). Село роздовбане, хат немає, людям встановили тимчасове житло, яке вони називають "фігвами" - щось схоже на палатки, де вночі зараз ще холодно спати. Що дивує - можуть виїхати за кордон та жити на соцвиплати, але не хочуть ні в якому разі - "це наша земля, ми до зими збудуємо "врємянку" і т.д.
ПС. Вода в Мико спадає, на зараз на 50-70см по береговій лінії, колір став зелений. З-під крану воду вже не можна використовувати як раніше для чищення зубів, з'явився яскраво виражений присмак заліза та ще чогось. Але вона ще придатна для миття рук, прання, прибирання.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 22:54
fler
в Мико хоть какая вода есть в кране...
тем временем в Никополе уже нет...никакой...и перспективы ппц...
а про "колбасников"...та пусть валят в одну сторону, отрезали и забыли...Х.. на них..
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Додано: Нед 11 чер, 2023 00:21
fler написав: Прохожий написав:
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...
Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Сьогодні на ринку був цікавий випадок. Прийшли пенси з села Партизанське купити морозильну камеру, "бо 10 курчат треба різати"(!). У селі мешкало 200 родин, станом на зараз у село повернулися 167 (Карл!). Село роздовбане, хат немає, людям встановили тимчасове житло, яке вони називають "фігвами" - щось схоже на палатки, де вночі зараз ще холодно спати. Що дивує - можуть виїхати за кордон та жити на соцвиплати, але не хочуть ні в якому разі - "це наша земля, ми до зими збудуємо "врємянку" і т.д.
ПС. Вода в Мико спадає, на зараз на 50-70см по береговій лінії, колір став зелений. З-під крану воду вже не можна використовувати як раніше для чищення зубів, з'явився яскраво виражений присмак заліза та ще чогось. Але вона ще придатна для миття рук, прання, прибирання.
Флер, чому ви ділите громадян України на сорти? Яка ціль?
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Додано: Нед 11 чер, 2023 06:08
hume написав:
ПС
Но проще сказать что эти видео всё ИПСО))
Необхідність дронової і антидронової програми була очевидна ще з 14 року, але державної підтримки не було, добре, хоч ракетну програму запустили. Рік назад була надія, що американці нам дадуть дрони-камікадзе, але отримали мізер. Ситуація з дронами стала погіршуватись, для нас, з осені, а не зараз. Є начальники, нехай думають, що робити.
І нефіг триндіти про наші втрати, про таке мовчать, а не триндять.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 06:40
hume написав:
Про це кричать, пишуть, говорять усі притомні військові та цивільні, не перший день, а місяцями
Я про дрони - проблему №1 - ще рік тому почав кричати!
А толку?
Хто чує?
flyman написав:
ділите громадян України на сорти? Яка ціль?
- "утилізація дідуганів 50+"
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