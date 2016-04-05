все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
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Додано: Нед 11 чер, 2023 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
Додано: Нед 11 чер, 2023 09:52
Москалі взяли і вирішили цю проблему на державному рівні, а у нас все і до сьогодні на волонтерах. Ще знайшлися розумники у владі, які ставили палки в колеса (то Мавіки нам не потрібні, бо це цивільні дрони, тепер оподаткуємо волонтерів...).
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