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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4315431643174318
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:А кто панику разгоняет? Ранее написал, что это война и потери будут в любом случае, тем более у атакующей стороны, с фактом потерь спорить безсмысслено.

все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:52

  Успіх написав:
  hume написав:Про це кричать, пишуть, говорять усі притомні військові та цивільні, не перший день, а місяцями
Я про дрони - проблему №1 - ще рік тому почав кричати!
А толку?
Хто чує?

Москалі взяли і вирішили цю проблему на державному рівні, а у нас все і до сьогодні на волонтерах. Ще знайшлися розумники у владі, які ставили палки в колеса (то Мавіки нам не потрібні, бо це цивільні дрони, тепер оподаткуємо волонтерів...).
Schmit
 
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