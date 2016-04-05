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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4315431643174318
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:А кто панику разгоняет? Ранее написал, что это война и потери будут в любом случае, тем более у атакующей стороны, с фактом потерь спорить безсмысслено.

все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:52

  Успіх написав:
  hume написав:Про це кричать, пишуть, говорять усі притомні військові та цивільні, не перший день, а місяцями
Я про дрони - проблему №1 - ще рік тому почав кричати!
А толку?
Хто чує?

Москалі взяли і вирішили цю проблему на державному рівні, а у нас все і до сьогодні на волонтерах. Ще знайшлися розумники у владі, які ставили палки в колеса (то Мавіки нам не потрібні, бо це цивільні дрони, тепер оподаткуємо волонтерів...).
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 11 чер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:56

Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:25

  Прохожий написав:fler
в Мико хоть какая вода есть в кране...
тем временем в Никополе уже нет...никакой...и перспективы ппц...

а про "колбасников"...та пусть валят в одну сторону, отрезали и забыли...Х.. на них..

Так вроде пока скважины набурят, а к концу месяца трубу с Днепра проложат с водозабором выше Днепргэса, нет? Зеля ж приезжал, они ж там в четверг заседали по этому поводу, Кривой Рог тоже поить чем то надо, я сам зелин кортеж под домом в 23.00 где то тогда видел когда он в аэропорт мчал.
Как все эти города существовали до 1955года без Каховки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:34

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

І про відпустки...

Думаю, що всі вже чули/читали про:
Військовим збільшили відпустки до 40 днів на рік https://lb.ua/society/2023/06/10/559859 ... ki_40.html
(нарешті, не пройшло і року... ой, та вже 15 місяців позаду! :shock: :evil: )

Але нехай...
Тут цікаво, ХТО буде підміняти тих 30%(так в законі пише) хлопців, які будуть у відпустці?
Бо до цього часу відпускали до ~10% на 10днів і то виходило двічі на рік(хоча, якщо б не тормозили/не робили пауз/переривів, то можна було і тричі на рік)

Чи то швидше війна завершиться нашою перемогою і той закон "нах нікому не треба буде"? :mrgreen:

І, наче, ще якийсь закон про зарплати приймають(чи вже прийняли?), що наче, їх подвоять з липня місяця...

Краще б проштовхувати закон про "18міс і додому, чи контракт по бажанню"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:поки наступ розвивається й інфо обмежена, більш глобальний погляд. багато що з цього тут вже обговорювалося
За время оккупации раша смогла более тщательно подготовится к обороне. При том и первокласснику были известны главные направления наступления ЗСУ.


Вчать зелених, як треба було готуватися до війни, до наступу! :(
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 12:01

  Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.

К сожалению после просмотра зарубежных новостей сделал такой же вывод. Прямо с первых часов после трагедии начали разгонять вариант про "усталость". Спустя ещё какое-то время начали допускать, что это выгодно Украине. При этом доказательств как это можно сделать удалённо никто предоставить не смог. Сейчас есть инфо, что орки перебрасывают боеспособные подразделения с Херсонского направления на Запорожское.
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