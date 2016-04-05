все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
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Додано: Нед 11 чер, 2023 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
все правильно, для ВПК США це витрати як пил, робота над помилками.
русня "воодущевилась" , а потім потроху скисла після допису - "дадуть ще".
Додано: Нед 11 чер, 2023 09:52
Москалі взяли і вирішили цю проблему на державному рівні, а у нас все і до сьогодні на волонтерах. Ще знайшлися розумники у владі, які ставили палки в колеса (то Мавіки нам не потрібні, бо це цивільні дрони, тепер оподаткуємо волонтерів...).
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 11 чер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:56
Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Додано: Нед 11 чер, 2023 11:25
Так вроде пока скважины набурят, а к концу месяца трубу с Днепра проложат с водозабором выше Днепргэса, нет? Зеля ж приезжал, они ж там в четверг заседали по этому поводу, Кривой Рог тоже поить чем то надо, я сам зелин кортеж под домом в 23.00 где то тогда видел когда он в аэропорт мчал.
Как все эти города существовали до 1955года без Каховки?
Додано: Нед 11 чер, 2023 11:34
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
І про відпустки...
Думаю, що всі вже чули/читали про:
Військовим збільшили відпустки до 40 днів на рік
(нарешті, не пройшло і року... ой, та вже 15 місяців позаду! )
Але нехай...
Тут цікаво, ХТО буде підміняти тих 30%(так в законі пише) хлопців, які будуть у відпустці?
Бо до цього часу відпускали до ~10% на 10днів і то виходило двічі на рік(хоча, якщо б не тормозили/не робили пауз/переривів, то можна було і тричі на рік)
Чи то швидше війна завершиться нашою перемогою і той закон "нах нікому не треба буде"?
І, наче, ще якийсь закон про зарплати приймають(чи вже прийняли?), що наче, їх подвоять з липня місяця...
Краще б проштовхувати закон про "18міс і додому, чи контракт по бажанню"!
Додано: Нед 11 чер, 2023 11:56
Вчать зелених, як треба було готуватися до війни, до наступу!
Додано: Нед 11 чер, 2023 12:01
К сожалению после просмотра зарубежных новостей сделал такой же вывод. Прямо с первых часов после трагедии начали разгонять вариант про "усталость". Спустя ещё какое-то время начали допускать, что это выгодно Украине. При этом доказательств как это можно сделать удалённо никто предоставить не смог. Сейчас есть инфо, что орки перебрасывают боеспособные подразделения с Херсонского направления на Запорожское.
Додано: Нед 11 чер, 2023 12:22
а що там оговорювати: дамба на відповідальності РФ,
питання в іншому, які наслідки в довгосроці,
які заходи прийняти, і т.д.
Питання щодо ЗАЕС: зроблять "жест доброї волі", чи "могут повтотріть".
І що робити з боку України і партнерів: сидіти чекати потихеньку підштовхуючи, чи прискорити процеси (ужасний кінець, чи ужаси без кінця)?
Спостерігаючи за партнерами, там "довго запрягають", але можуть і "швидко їхати". Що вони там думають, "запрягати далі" чи таки "поїдуть швидко"?
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:58
нормально существовали: урожаи были, там же Нил разливался + тепло: плодородные земли... в отличие от херсонской (вче что подальше от Днепра)...
но вода и атомка нужны для металла, а металл называется марганец, замены ему нет, так что все видбудуют и договорятся
Додано: Нед 11 чер, 2023 14:46
Так і є, я вже про це писав пару днів тому.
Тільки це вина не Подоляка, а Зеленського. Не думаю що подоляків сильно слухають за кордоном.
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