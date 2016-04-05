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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 чер, 2023 18:06
Schmit написав:
Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Кидай ссилку
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Додано: Нед 11 чер, 2023 18:55
Schmit написав:
Це результат нашої "розумної" політики подоляків
новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
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Goodman
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Додано: Нед 11 чер, 2023 19:13
Goodman написав:
новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
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fler
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Додано: Нед 11 чер, 2023 19:45
Прохожий написав:
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?
З тобою все гаразд, можеш допомогти, у своєму тауні розмісти нашіх біженців.
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Water
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