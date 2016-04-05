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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4316431743184319
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:06

  Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.

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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Це результат нашої "розумної" політики подоляків

новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:13

  Goodman написав:новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.

Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:45

  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

З тобою все гаразд, можеш допомогти, у своєму тауні розмісти нашіх біженців.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:39

  Water написав:
  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

З тобою все гаразд, можеш допомогти, у своєму тауні розмісти нашіх біженців.

отличный совет, но
уже давно полный комплект)
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