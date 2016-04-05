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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4316431743184319
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:06

  Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.

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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Це результат нашої "розумної" політики подоляків

новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:13

  Goodman написав:новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.

Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:45

  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

З тобою все гаразд, можеш допомогти, у своєму тауні розмісти нашіх біженців.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:39

  Water написав:
  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

З тобою все гаразд, можеш допомогти, у своєму тауні розмісти нашіх біженців.

отличный совет, но
уже давно полный комплект)
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:24

  fler написав:
  Goodman написав:новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях."
До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.

Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.


не зрада: "кому не подобається - чемодан, вокзал, еміграція..."

  fler написав:
  Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...

Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:23

Третье обновление карты за сегодня:
Зображення
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:02

  fler написав:
  Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...

Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.


Ваші особисті вподобання можуть бути наскільки завгодно екзотичними, але ж і кидатися такими побажаннями ІМХО не слід. Звісно якщо не байдужа майбутня доля України. А у нас не так багато варіантів, в плані демографії, проглядається:
1) Заохочувати повернення своїх, нехай "ковбасників" як ви їх називаєте.
2) Відкрити кордони для "нових" українців з іншим кольором шкіри та розрізом очей з найбідніших
країн світу(з багатих особливо не поїдуть).
4) Нічого не робити і залишитися з населенням в мільйонів 25(що й надалі скорочуватимеся) з
яких 8-10 млн пенсіонерів, поряд зі скаженим сусідом у котрого в будь який момент може
статися рецедив.
5) Фантастичний-кожна українка дітородного віку "візьметься за розум" та народить 5 і більше
дітей задля відновлення нації.
drevlyanin
 
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  yanyura написав:Третье обновление карты за сегодня:
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sergey_sryvkin
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