Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна. Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми... І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Schmit написав:Це результат нашої "розумної" політики подоляків
новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях." До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Goodman написав:новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях." До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
Goodman написав:новина від 11-05-2023 "Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях." До чого тут політика? лозунг узззких, Россія тут назавжди дав тріщину ще в травні.
Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
не зрада: "кому не подобається - чемодан, вокзал, еміграція..."
fler написав:
Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить грустно блд...
Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить грустно блд...
Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Ваші особисті вподобання можуть бути наскільки завгодно екзотичними, але ж і кидатися такими побажаннями ІМХО не слід. Звісно якщо не байдужа майбутня доля України. А у нас не так багато варіантів, в плані демографії, проглядається: 1) Заохочувати повернення своїх, нехай "ковбасників" як ви їх називаєте. 2) Відкрити кордони для "нових" українців з іншим кольором шкіри та розрізом очей з найбідніших країн світу(з багатих особливо не поїдуть). 4) Нічого не робити і залишитися з населенням в мільйонів 25(що й надалі скорочуватимеся) з яких 8-10 млн пенсіонерів, поряд зі скаженим сусідом у котрого в будь який момент може статися рецедив. 5) Фантастичний-кожна українка дітородного віку "візьметься за розум" та народить 5 і більше дітей задля відновлення нації.