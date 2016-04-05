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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4317431843194320
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Купер говорит, что наши точно прорвали первую и возможно вторую линию обороны в районе Великой Новоселки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:47

:wink:
  Прохожий написав:апд
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно...
апд1...
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

Вы "не реализовали свой потенциал" (с) :wink:
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