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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 чер, 2023 01:30
Купер говорит, что наши точно прорвали первую и возможно вторую линию обороны в районе Великой Новоселки.
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antey1969
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Додано: Пон 12 чер, 2023 01:47
Прохожий написав:
апд
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно...
апд1...
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?
Вы "не реализовали свой потенциал" (с)
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Bukka
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