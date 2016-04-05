drevlyanin написав: fler написав: Прохожий написав:
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...
Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.
Ваші особисті вподобання можуть бути наскільки завгодно екзотичними, але ж і кидатися такими побажаннями ІМХО не слід. Звісно якщо не байдужа майбутня доля України. А у нас не так багато варіантів, в плані демографії, проглядається:
1) Заохочувати повернення своїх, нехай "ковбасників" як ви їх називаєте.
По-перше, ковбасниками я нікого не називала.
По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.
ПС. У Мико вода вже значно відступила, більше ніж наполовину.
Yanyura, дякую за гарні новини. Скільки там км до Криму залишилося? Пишуть, що до Маріуполя вже менше 100 км.