Вы "не реализовали свой потенциал" (с)
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Додано: Пон 12 чер, 2023 01:47
Додано: Пон 12 чер, 2023 07:13
По-перше, ковбасниками я нікого не називала.
По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.
ПС. У Мико вода вже значно відступила, більше ніж наполовину.
Yanyura, дякую за гарні новини. Скільки там км до Криму залишилося? Пишуть, що до Маріуполя вже менше 100 км.
Додано: Пон 12 чер, 2023 09:06
Купер звідки черпає інфу? від ГШ ЗСУ
вчора офіційно повідомили що Благодатне визволили
десь 40+км до траси Василівка-Бердянськ
Сторожеве на відстані 1км на захід від Благодатного
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