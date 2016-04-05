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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4317431843194320
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:47

:wink:
  Прохожий написав:апд
а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно...
апд1...
у меня таун в Лигурии
а Я в Украине...
подскажите что со мной не так?

Вы "не реализовали свой потенциал" (с) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 07:13

  drevlyanin написав:
  fler написав:
  Прохожий написав:а в это время наши "соотечественники" в колбасной ветке делятся лайфхаками куда валить и как санкции против китайзев обходить
грустно блд...

Нехай такі валять. Мені більше не до вподоби, якщо вони будуть вертатися після нашої перемоги.


Ваші особисті вподобання можуть бути наскільки завгодно екзотичними, але ж і кидатися такими побажаннями ІМХО не слід. Звісно якщо не байдужа майбутня доля України. А у нас не так багато варіантів, в плані демографії, проглядається:
1) Заохочувати повернення своїх, нехай "ковбасників" як ви їх називаєте.

По-перше, ковбасниками я нікого не називала.
По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.

ПС. У Мико вода вже значно відступила, більше ніж наполовину.
Yanyura, дякую за гарні новини. Скільки там км до Криму залишилося? Пишуть, що до Маріуполя вже менше 100 км.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:06

  antey1969 написав:Купер говорит, что наши точно прорвали первую и возможно вторую линию обороны в районе Великой Новоселки.

Купер звідки черпає інфу? від ГШ ЗСУ

вчора офіційно повідомили що Благодатне визволили

десь 40+км до траси Василівка-Бердянськ

Українські захисники продовжують просуватися на Донеччині. Одеські морпіхи оголосили, що в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області. Населений пункт перебував під окупацією з березня 2022 року, наголошують в 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.


Сторожеве на відстані 1км на захід від Благодатного
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:37

  Успіх написав:І про відпустки...

Думаю, що всі вже чули/читали про:
Військовим збільшили відпустки до 40 днів на рік https://lb.ua/society/2023/06/10/559859 ... ki_40.html
(нарешті, не пройшло і року... ой, та вже 15 місяців позаду! :shock: :evil: )

Але нехай...
Тут цікаво, ХТО буде підміняти тих 30%(так в законі пише) хлопців, які будуть у відпустці?
Бо до цього часу відпускали до ~10% на 10днів і то виходило двічі на рік(хоча, якщо б не тормозили/не робили пауз/переривів, то можна було і тричі на рік)

Чи то швидше війна завершиться нашою перемогою і той закон "нах нікому не треба буде"? :mrgreen:

І, наче, ще якийсь закон про зарплати приймають(чи вже прийняли?), що наче, їх подвоять з липня місяця...

Краще б проштовхувати закон про "18міс і додому, чи контракт по бажанню"! :mrgreen:
в нас тільки декого й лиш на 5 відпускали плюс 2 ня на дорогу. А так як мені і з чернівців на рідну пасіку ще з півдня. )а зараз отпуски відмінені хіба в когось похорони.короч з напрямку основного удару не смахаєш. я з середини листопада ще дома не був.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:06

  fler написав:По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України.

А як ви будете відрізняти, працювали вони на перемогу чи ні?
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На леопарды нужно наваривать мангалы, или что то в этом роде. Надеюсь что то придумают
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.


додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 12:26

  Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?

Немає тут ніякої зради. Все дуже просто:
Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає.
Ось і все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 12:38

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?

Немає тут ніякої зради. Все дуже просто:
Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає.
Ось і все.

Через 2-3 тижні перемога, а через місяць РФ розпадеться ... і для чого ті заводи.
flyman
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