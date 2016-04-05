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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4318431943204321
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:25

"Росія побудувала потужну лінію оборони за "трьохлінійною системою" з різними рівнями укріплень"
А ми так не могли?
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:26

  Schmit написав:"Росія побудувала потужну лінію оборони за "трьохлінійною системою" з різними рівнями укріплень"
А ми так не могли?

Не могли. Ми ж на шашлики ходили.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:36

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?

Немає тут ніякої зради. Все дуже просто:
Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає.
Ось і все.


кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться :roll:
mephala
 
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