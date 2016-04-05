Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну: а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д. б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру
Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?
Немає тут ніякої зради. Все дуже просто: Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає. Ось і все.
кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться