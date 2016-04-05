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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4318431943204321
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:25

"Росія побудувала потужну лінію оборони за "трьохлінійною системою" з різними рівнями укріплень"

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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:36

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?

Немає тут ніякої зради. Все дуже просто:
Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає.
Ось і все.


кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.

В мене з роботи жінки літом налаштовані на забугорні курорти в переважній більшості. Діти чоловічої статі в акурат перед 18-кою зараз також чимало на низькому старті, пенси також дехто непогано облаштувався, здаючи тут житло і отримуючи пенсію з України та виплати десь там. Вважаю, що могли би менше на кожному кроці збирати гроші, а більше обкласти додатковими податками ну і звісно обмеженнями щодо деяких виплат топам, суддям і т.д. А то як нема справедливості щодо служби, так і в тилу вельми по різному.
Любі українки, ви виїхали і вам добре, то сидіть тихо і не чірікайте
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... jUwLjAuMA..
Дівчатка, любі українки, хто читає, хай передасть іншим – ви врятували свої життя і життя ваших дітей – це добре,
ви живете в мирних європейських містах та містечках і вам від того, чи добре, чи не дуже – ви в безпеці, і це ГУТ,
але майте совість, перестаньте постити фоточки "я щаслива – я на морі" , "а я в Амстердамі", якщо ви думаєте, що вам тут хтось позаздрить – то ви отримуєте зворотній ефект, вас не помічають, і якщо б ваші дешеві коктейлі не лізли зі всіх щілин соцмереж, то вам навіть вдалось нікого не дратувати.
Ви виїхали, вам добре – сидіть тихо і не чірікайте, бо ж нам, які залишились з країною, срака кожну ніч, кожен день, і ще срака в міжсезонні.
Ми тягнем на собі військо, переселенців, собак, котів та мишей, і здається ми вже зрослись з тою сракою, і нам навіть нічо, а ви нас відволікаєте ще й на те, що б вам пояснювати, що ми щастя бачим по іншому, в нас реалії інші.
То ж, будь ласочка, знаю, що жінка вирвалась в цивілізований світ, то ж будьте цивілізованими, як вже так.
Ой+
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Олег Ляшко герой росії ...посмертно

https://prozoro.net.ua/ua/2023/06/12/u- ... t=10509270
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:30

  prodigy написав:https://prozoro.net.ua/ua/2023/06/12/u-rf-pohovali-olega-lyashka/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=ua.prozoro.net.ua&utm_term=1297732&utm_content=10509270


ПР бюджеты просрали
cohan
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