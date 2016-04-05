Любі українки, ви виїхали і вам добре, то сидіть тихо і не чірікайтеДівчатка, любі українки, хто читає, хай передасть іншим – ви врятували свої життя і життя ваших дітей – це добре,ви живете в мирних європейських містах та містечках і вам від того, чи добре, чи не дуже – ви в безпеці, і це ГУТ,але майте совість, перестаньте постити фоточки "я щаслива – я на морі" , "а я в Амстердамі", якщо ви думаєте, що вам тут хтось позаздрить – то ви отримуєте зворотній ефект, вас не помічають, і якщо б ваші дешеві коктейлі не лізли зі всіх щілин соцмереж, то вам навіть вдалось нікого не дратувати.Ви виїхали, вам добре – сидіть тихо і не чірікайте, бо ж нам, які залишились з країною, срака кожну ніч, кожен день, і ще срака в міжсезонні.Ми тягнем на собі військо, переселенців, собак, котів та мишей, і здається ми вже зрослись з тою сракою, і нам навіть нічо, а ви нас відволікаєте ще й на те, що б вам пояснювати, що ми щастя бачим по іншому, в нас реалії інші.То ж, будь ласочка, знаю, що жінка вирвалась в цивілізований світ, то ж будьте цивілізованими, як вже так.