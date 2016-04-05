Letusrock написав:додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну: а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д. б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру
Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?
Немає тут ніякої зради. Все дуже просто: Гроші у них закінчуються в бюджеті, в фондах, в головах деяких тутешніх форумчан, але на війну в них гроші є і є багато. Разів в 10 більше ніж в України. Навіть якщо половину розкрадають, то в 5 разів більше. Хватає і на безпілотники, а Україні не хватає. Ось і все.
кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться
fler написав:По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.
В мене з роботи жінки літом налаштовані на забугорні курорти в переважній більшості. Діти чоловічої статі в акурат перед 18-кою зараз також чимало на низькому старті, пенси також дехто непогано облаштувався, здаючи тут житло і отримуючи пенсію з України та виплати десь там. Вважаю, що могли би менше на кожному кроці збирати гроші, а більше обкласти додатковими податками ну і звісно обмеженнями щодо деяких виплат топам, суддям і т.д. А то як нема справедливості щодо служби, так і в тилу вельми по різному.
Любі українки, ви виїхали і вам добре, то сидіть тихо і не чірікайте https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... jUwLjAuMA.. Дівчатка, любі українки, хто читає, хай передасть іншим – ви врятували свої життя і життя ваших дітей – це добре, ви живете в мирних європейських містах та містечках і вам від того, чи добре, чи не дуже – ви в безпеці, і це ГУТ, але майте совість, перестаньте постити фоточки "я щаслива – я на морі" , "а я в Амстердамі", якщо ви думаєте, що вам тут хтось позаздрить – то ви отримуєте зворотній ефект, вас не помічають, і якщо б ваші дешеві коктейлі не лізли зі всіх щілин соцмереж, то вам навіть вдалось нікого не дратувати. Ви виїхали, вам добре – сидіть тихо і не чірікайте, бо ж нам, які залишились з країною, срака кожну ніч, кожен день, і ще срака в міжсезонні. Ми тягнем на собі військо, переселенців, собак, котів та мишей, і здається ми вже зрослись з тою сракою, і нам навіть нічо, а ви нас відволікаєте ще й на те, що б вам пояснювати, що ми щастя бачим по іншому, в нас реалії інші. То ж, будь ласочка, знаю, що жінка вирвалась в цивілізований світ, то ж будьте цивілізованими, як вже так.
fler написав:По-друге, мої претензії стосуються виключно М18-60, які НЕ працюють на перемогу України. До дітей, жінок та пенсів у мене претензій немає.
В мене з роботи жінки літом налаштовані на забугорні курорти в переважній більшості. Діти чоловічої статі в акурат перед 18-кою зараз також чимало на низькому старті, пенси також дехто непогано облаштувався, здаючи тут житло і отримуючи пенсію з України та виплати десь там.
Щодо жінок, то я їх як жінка добре розумію. "Я на вас целый год со сковородкой работала! А теперь я хочу на курорт, отдыхать! (м/ф Простоквашино) А тут ще + війна і додаткові стреси. Дуже важко. Щодо дітей-хлопців, то банальний страх батьків за їх майбутнє. Теж зрозуміло, бо якщо не зараз, то потім шанс виїхати в них буде не скоро. Вони ще діти, тому не засуджую. Щодо пенсів - багато хто повернулися та не хочуть їхати за кордон знову, тому що не подобається медичне забезпечення та тому що своя хата ближче до тіла. Звісно, є хитродупі (яких ви описали), але ж вони корисні - отримують виплати за бугром, скирдують та потім везуть в Україну. Поки там сидять, то не користуються пільгами (тобто їх не треба безкоштовно возити у транспорті, лікувати тощо).
fler написав:Щодо жінок, то я їх як жінка добре розумію. війна і додаткові стреси. Дуже важко. Щодо дітей-хлопців, то банальний страх батьків за їх майбутнє. не засуджую. Щодо пенсів - багато хто повернулися та не хочуть їхати за кордон знову, тому що не подобається медичне забезпечення та тому що своя хата ближче до тіла.
а як щодо 50-кілограмових ІТшників / бібліотекарів / піаністів? Відпустіть і їх : зникне зрада на форумі, потече валютна виручка - суцільний профіт для всіх
mephala написав:кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться
Пропонуєте силою забирати в людей зелень, а тих хто не хоче віддавати - в тюрму. Ну чого - непоганий варіант, я за. Нажаль нездійсненний.