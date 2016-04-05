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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4319432043214322
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:33

  andrijk777 написав:
  mephala написав:кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться :roll:

Пропонуєте силою забирати в людей зелень, а тих хто не хоче віддавати - в тюрму.
Ну чого - непоганий варіант, я за.
Нажаль нездійсненний.


прикольно. якщо не розумієте про що вам пишуть то хоч майте звичку перепитувати а не що попало писати.
https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:42

Генеральний директор Raytheon Technologies Грег Гейс анонсував виділення для України батарей Patriot. Про це стало відомо 12 червня.
Як пише The Wall Street Journal, загалом на озброєння Сил оборони передадуть п'ять таких систем ППО. Їх планують виготовити до кінця 2024 року.

Глава компанії пообіцяв, що виробництво прискориться і Raytheon Technologies випускатиме 12 таких установок щорічно.

Наразі Україні передали дві таких системи - їх захисникам надали США і Нідерланди. Кожна з них оснащена 8 пусковими установками і додатковим обладнанням.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:46

  Ukrainian написав:Генеральний директор Raytheon Technologies Грег Гейс анонсував виділення для України батарей Patriot. Про це стало відомо 12 червня.
Як пише The Wall Street Journal, загалом на озброєння Сил оборони передадуть п'ять таких систем ППО. Їх планують виготовити до кінця 2024 року.

Глава компанії пообіцяв, що виробництво прискориться і Raytheon Technologies випускатиме 12 таких установок щорічно.

Наразі Україні передали дві таких системи - їх захисникам надали США і Нідерланди. Кожна з них оснащена 8 пусковими установками і додатковим обладнанням.

"Помощь только до лета" (с) ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:54

  Letusrock написав:
  fler написав:Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.


додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну:
а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д.
б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру

Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?

тут трохи про це
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:57

  mephala написав:
  andrijk777 написав:
  mephala написав:кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться :roll:

Пропонуєте силою забирати в людей зелень, а тих хто не хоче віддавати - в тюрму.
Ну чого - непоганий варіант, я за.
Нажаль нездійсненний.


прикольно. якщо не розумієте про що вам пишуть то хоч майте звичку перепитувати а не що попало писати.
https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo

А, за ці. Ні їх тратити не можна.
На форумі пофантазувати можна, але тратити не будуть.
andrijk777
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