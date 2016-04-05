mephala написав:кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться
Пропонуєте силою забирати в людей зелень, а тих хто не хоче віддавати - в тюрму. Ну чого - непоганий варіант, я за. Нажаль нездійсненний.
Генеральний директор Raytheon Technologies Грег Гейс анонсував виділення для України батарей Patriot. Про це стало відомо 12 червня. Як пише The Wall Street Journal, загалом на озброєння Сил оборони передадуть п'ять таких систем ППО. Їх планують виготовити до кінця 2024 року.
Глава компанії пообіцяв, що виробництво прискориться і Raytheon Technologies випускатиме 12 таких установок щорічно.
Наразі Україні передали дві таких системи - їх захисникам надали США і Нідерланди. Кожна з них оснащена 8 пусковими установками і додатковим обладнанням.
Ukrainian написав:Генеральний директор Raytheon Technologies Грег Гейс анонсував виділення для України батарей Patriot. Про це стало відомо 12 червня. Як пише The Wall Street Journal, загалом на озброєння Сил оборони передадуть п'ять таких систем ППО. Їх планують виготовити до кінця 2024 року.
Глава компанії пообіцяв, що виробництво прискориться і Raytheon Technologies випускатиме 12 таких установок щорічно.
Наразі Україні передали дві таких системи - їх захисникам надали США і Нідерланди. Кожна з них оснащена 8 пусковими установками і додатковим обладнанням.
fler написав:Сьогодні тут шабаш зрадофілів. Один перед одним хизуються, хто принесе найзраднішу зраду.
додам ще трохи зради з приводу безпілотників і грошей на війну: а) йде 16-й місяць війни, у нас до цих пір на державному (!!) рівні не вирішене питання з безпілотниками.. їх вже мали фурами кожного дня підвозити на передову як снаряди. чому це все до тепер на плечах волонтерів, родичів військових і т.д. б) на протилежній стороні, незважаючи на те що у них закінчуються гроші, мегадифіцит бюджету і все таке - будується завод, на держ.рівні залучені спеціалісти і дуже скоро нас зможуть закидувати щоденно десятками і сотнями дешевих шахедів які будуть знищувати безцінне - людей, дорогу техніку, інфраструктуру
Чому саме так а не навпаки : тоталітарна країна з великим людським ресурсом робить ставку на технології, а у нас Успіх буде лопатою збивати дрони?
mephala написав:кажуть люди в резерв вже наскладали 40 ярдів нікому не потрібної зелені. вже є адепти що віщують курс 29 через надлишок нікому не потрібного. а ви кажете що немає коштів на заводик безпілотників? щось не сходиться
Пропонуєте силою забирати в людей зелень, а тих хто не хоче віддавати - в тюрму. Ну чого - непоганий варіант, я за. Нажаль нездійсненний.