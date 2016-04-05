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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4319432043214322
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 00:03

Якщо Успіх "зачерпає рукою воду з Дніпра", то де Фріз? )))

Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?

Чи то, на моменті, потреба є у - "мовчанні ягнят?"
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 01:06

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https://t.me/a_shtirlitz/26097
Приятная новость, в т.ч. и подчеркнутое.
yanyura
 
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