Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?
Чи то, на моменті, потреба є у - "мовчанні ягнят?"
|
|
|
Додано: Вів 13 чер, 2023 00:03
Якщо Успіх "зачерпає рукою воду з Дніпра", то де Фріз? )))
Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?
Чи то, на моменті, потреба є у - "мовчанні ягнят?"
Додано: Вів 13 чер, 2023 01:06
Приятная новость, в т.ч. и подчеркнутое.
Додано: Вів 13 чер, 2023 04:46
yanyura обратная связь для :
"Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.
"
Додано: Вів 13 чер, 2023 04:57
|