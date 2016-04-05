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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4319432043214322
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 00:03

Якщо Успіх "зачерпає рукою воду з Дніпра", то де Фріз? )))

Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?

Чи то, на моменті, потреба є у - "мовчанні ягнят?"
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 01:06

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https://t.me/a_shtirlitz/26097
Приятная новость, в т.ч. и подчеркнутое.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 04:46

yanyura обратная связь для :

"Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.

"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 04:57

  Успіх написав:Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?

Чи то, на моменті, потреба є у - "мовчанні ягнят?"


Добре, а то тут з вала інфо не розберешся.

Щось мені навіть почало здаватись що все заглохло :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 07:53

Re: Дістало

6 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення закупівлю харчування для армії було проведено на системі Prozorro. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити більше 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.

Якщо загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень, то за результатами торгів вона знизилась 18 298 870 368 гривень.

Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але суто технічна в принципі своєму процедура раптом розтягнулась у часі.

За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.

При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.
https://m.censor.net/ua/news/3424201/vy ... y_dokument
Наслідки:
https://pbs.twimg.com/media/FyXMid_XoAE ... name=small
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо я напишу - "йде якийсь двіж..." - це зрада, чи перемога буде?
Всё зависит насколько слитая тобой информация сможет помешать нам для той операции, которая сейчас идёт. В некоторых источниках пишут, что идёт разведка боем и большое количество резервов ещё не задействованы. Получается всё впереди и, видимо, по этому официальные лица придерживаются режима тишины.

Насколько я понимаю, ряд форумчан относительно знают твою локацию, то говорит о каком-то "движе" не стоит. Сейчас главное достичь желаемого результата с минимальными потерями.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:21

Кацапи вже виклади відео де вони підбитий Леопард 2А і бредлі тягнуть до себе
Xenon
 
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