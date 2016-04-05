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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4320432143224323
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:53

  kvewsik написав:Успіху 90 процентів розвідінформації береться з відкритих джерел,по одному долярчику на роту і картина маслом..

Якої розвідінформації??? Про ситуацію на фронті?
Тобто по-вашому кацапи самі не знають що робиться на їх фронті?
Кацапи прям самі не знають чи є в ЗСУ успіхи чи не вдачі на фронті?
З відкритих джерел можливо і беруть "якусь інформацію", але точно не воєнну інформацію.
Ну як діти. Граються в юних конспірологів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:43

  lapay написав:При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.


– Тобто, навіть якщо Міноборони виграє суди, гроші воно повернути не зможе?
– Скоріш за все, не зможе. Якщо компанії-боржники самі не зроблять якісь дії, спрямовані на повернення грошей, то Міноборони ці кошти не отримає.
– Тобто, по суті, ті, хто розтратив гроші, мають покаятися і добровільно повернути їх назад?
– Виходить, що так. У них повинна прокинутися совість.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/06/13/7406570/

Голова Держаудитслужби про яйця військовим за 17 грн: «Так, Міноборони купувало. Десяток – 170 грн»
У «Центрі протидії корупції» вже пообіцяли викрити й інші випадки некомпетентності та корупції у сферах відповідальності міністра оборони.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/holova-derz ... 0-hrn.html
Резніков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству. І, обґрунтовано припускаю, брехав президенту. Нагадаю, що лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова»
jump
 
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