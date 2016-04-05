RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4320432143224323
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:53

  kvewsik написав:Успіху 90 процентів розвідінформації береться з відкритих джерел,по одному долярчику на роту і картина маслом..

Якої розвідінформації??? Про ситуацію на фронті?
Тобто по-вашому кацапи самі не знають що робиться на їх фронті?
Кацапи прям самі не знають чи є в ЗСУ успіхи чи не вдачі на фронті?
З відкритих джерел можливо і беруть "якусь інформацію", але точно не воєнну інформацію.
Ну як діти. Граються в юних конспірологів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:43

  lapay написав:При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.


– Тобто, навіть якщо Міноборони виграє суди, гроші воно повернути не зможе?
– Скоріш за все, не зможе. Якщо компанії-боржники самі не зроблять якісь дії, спрямовані на повернення грошей, то Міноборони ці кошти не отримає.
– Тобто, по суті, ті, хто розтратив гроші, мають покаятися і добровільно повернути їх назад?
– Виходить, що так. У них повинна прокинутися совість.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/06/13/7406570/

Голова Держаудитслужби про яйця військовим за 17 грн: «Так, Міноборони купувало. Десяток – 170 грн»
У «Центрі протидії корупції» вже пообіцяли викрити й інші випадки некомпетентності та корупції у сферах відповідальності міністра оборони.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/holova-derz ... 0-hrn.html
Резніков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству. І, обґрунтовано припускаю, брехав президенту. Нагадаю, що лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова»
jump
 
Повідомлень: 4020
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:30

"Підготовка" України до вторгнення!
Просто підбірка новин без коментарів.
Це вже історія, яку потрібно памятати.
Schmit
 
Повідомлень: 3667
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:04

  yanyura написав:
Примерно так начиналось и освобождение Херсона:
Напад росії і білорусі на Україну

Додам: ще був нюанс -- наші знали навіть розклад виведення частин і підрозділів.

Чи є він зараз?
На підставі отаких нещодавніх заяв Грема, Блінкена маю на це сподівання.
А також роликів від Залужного та Буданова.

Інакше бути не може.
Бо вдруге отаке не може ж бути?
"Представник української розвідки прокоментував слова Кирила Буданова. Глава розвідки прогнозував, що "Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року".
- *"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні.

Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне...*
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/8/7405992/

Одна справа коли прогнози роблять форумчани, інша - коли відповідальні посадовці роблять впевнені заяви, твердження.
Тим паче пояснюючи журналістці, що це вона не маючи інфо може прогнозувати, а в нього на столі в течці цифри, дані і т.д.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26654
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:13

  yanyura написав:Зображення
https://t.me/a_shtirlitz/26097
Приятная новость, в т.ч. и подчеркнутое.

Доповню: крім генерала-майора там же були втрати: командувач армією (контужений або важко поранений), понад 20 офіцерів "из свиты" генерала (вбиті+поранені).
Як пишуть, 35-та армія рф на даному етапі повністю деморалізована, а герасімов терміново шукає заміну її втраченому командуванню.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4320432143224323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117755
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492036
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (410)
13.06.2023 14:38
Ринок ОВДП (4701)
13.06.2023 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.