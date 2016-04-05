kvewsik написав:Успіху 90 процентів розвідінформації береться з відкритих джерел,по одному долярчику на роту і картина маслом..
Якої розвідінформації??? Про ситуацію на фронті? Тобто по-вашому кацапи самі не знають що робиться на їх фронті? Кацапи прям самі не знають чи є в ЗСУ успіхи чи не вдачі на фронті? З відкритих джерел можливо і беруть "якусь інформацію", але точно не воєнну інформацію. Ну як діти. Граються в юних конспірологів.
lapay написав:При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.
– Тобто, навіть якщо Міноборони виграє суди, гроші воно повернути не зможе? – Скоріш за все, не зможе. Якщо компанії-боржники самі не зроблять якісь дії, спрямовані на повернення грошей, то Міноборони ці кошти не отримає. – Тобто, по суті, ті, хто розтратив гроші, мають покаятися і добровільно повернути їх назад? – Виходить, що так. У них повинна прокинутися совість. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/06/13/7406570/
Голова Держаудитслужби про яйця військовим за 17 грн: «Так, Міноборони купувало. Десяток – 170 грн» У «Центрі протидії корупції» вже пообіцяли викрити й інші випадки некомпетентності та корупції у сферах відповідальності міністра оборони. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/holova-derz ... 0-hrn.html Резніков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству. І, обґрунтовано припускаю, брехав президенту. Нагадаю, що лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова»
Додам: ще був нюанс -- наші знали навіть розклад виведення частин і підрозділів.
Чи є він зараз? На підставі отаких нещодавніх заяв Грема, Блінкена маю на це сподівання. А також роликів від Залужного та Буданова.
Інакше бути не може. Бо вдруге отаке не може ж бути? "Представник української розвідки прокоментував слова Кирила Буданова. Глава розвідки прогнозував, що "Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року". - *"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні.
Одна справа коли прогнози роблять форумчани, інша - коли відповідальні посадовці роблять впевнені заяви, твердження. Тим паче пояснюючи журналістці, що це вона не маючи інфо може прогнозувати, а в нього на столі в течці цифри, дані і т.д.
Доповню: крім генерала-майора там же були втрати: командувач армією (контужений або важко поранений), понад 20 офіцерів "из свиты" генерала (вбиті+поранені). Як пишуть, 35-та армія рф на даному етапі повністю деморалізована, а герасімов терміново шукає заміну її втраченому командуванню.