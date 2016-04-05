yanyura обратная связь для :
"Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 04:46
yanyura обратная связь для :
"Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.
"
Додано: Вів 13 чер, 2023 07:53
Re: Дістало
6 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення закупівлю харчування для армії було проведено на системі Prozorro. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити більше 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.
Якщо загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень, то за результатами торгів вона знизилась 18 298 870 368 гривень.
Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але суто технічна в принципі своєму процедура раптом розтягнулась у часі.
За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.
При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.
Наслідки:
Додано: Вів 13 чер, 2023 08:21
Кацапи вже виклади відео де вони підбитий Леопард 2А і бредлі тягнуть до себе
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:11
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:52
Примерно так начиналось и освобождение Херсона:
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:43
– Тобто, навіть якщо Міноборони виграє суди, гроші воно повернути не зможе?
– Скоріш за все, не зможе. Якщо компанії-боржники самі не зроблять якісь дії, спрямовані на повернення грошей, то Міноборони ці кошти не отримає.
– Тобто, по суті, ті, хто розтратив гроші, мають покаятися і добровільно повернути їх назад?
– Виходить, що так. У них повинна прокинутися совість.
Голова Держаудитслужби про яйця військовим за 17 грн: «Так, Міноборони купувало. Десяток – 170 грн»
У «Центрі протидії корупції» вже пообіцяли викрити й інші випадки некомпетентності та корупції у сферах відповідальності міністра оборони.
Резніков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству. І, обґрунтовано припускаю, брехав президенту. Нагадаю, що лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова»
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:30
Просто підбірка новин без коментарів.
Це вже історія, яку потрібно памятати.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:04
Додам: ще був нюанс -- наші знали навіть розклад виведення частин і підрозділів.
Чи є він зараз?
На підставі отаких нещодавніх заяв Грема, Блінкена маю на це сподівання.
А також роликів від Залужного та Буданова.
Інакше бути не може.
Бо вдруге отаке не може ж бути?
"Представник української розвідки прокоментував слова Кирила Буданова. Глава розвідки прогнозував, що "Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року".
- *"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні.
Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне...*
Одна справа коли прогнози роблять форумчани, інша - коли відповідальні посадовці роблять впевнені заяви, твердження.
Тим паче пояснюючи журналістці, що це вона не маючи інфо може прогнозувати, а в нього на столі в течці цифри, дані і т.д.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:13
Доповню: крім генерала-майора там же були втрати: командувач армією (контужений або важко поранений), понад 20 офіцерів "из свиты" генерала (вбиті+поранені).
Як пишуть, 35-та армія рф на даному етапі повністю деморалізована, а герасімов терміново шукає заміну її втраченому командуванню.
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:10
Ну-ну.
А я-то тільки но змінив плани.
Тобто, парячись,спочатку назбирав багато матеріалу для обговорень, потім, дивлячись зі сторони, на цю ... на гілці, та переосмисливши зміни з появою блогерів,телеграмів, фс-ків і т.д., вирішив перейти на відповідний для цієї гілки формат та увагу, але ось відкинув цю ідею, бо авось дійсно можливі саме обговорення питань...
І тут сувора реальність холодним душем))
Плани змінюються. Новий формат.
Але на останок все ж таки з цікавого. Це вартє уваги:
48 хвилин...
І хто б не хотів служити в такому підрозділі? З таким комбатом, ротним, з такими побратимами, з таким рівнем забезпечення, з таким рівнем координації-управління і т.д.
Це те, що мав на увазі Залужний. По суті відкидаючи статути, стандарти НАТО тощо.
Але чи реально таке масове впровадження? Запоріжська січ з сучасним оснащенням. В масштабі усього війська держави.
300 метрів. Триста метрів безіменної посадки. На теренах. Фактично суперпідрозділом, супербійцями...
З ціною 1 - 200, 2 - 300.
І сиділи в норах-то напроти не сотні тарганів. Да і хто б там не сидів, але здали вони лише 300 метрів... реально супервоїнам.
І яке в нас співвідношення отаких підрозділів до неотаких.
І що робити з реальністю та розвитком подій?
Бо вже...
Тобто або є козирі в рукавах, або треба прислухатися до отієї волонтерки Мар'яни.
Або відіграти свою функцію на світовій дошці.
Щось захопився)) хоча ще й не дійшов до фундаментального питання з цього ролика.
Сорян, нью формат форево.
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