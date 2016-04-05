Додано: Вів 13 чер, 2023 15:10

Ну-ну.А я-то тільки но змінив плани.Тобто, парячись,спочатку назбирав багато матеріалу для обговорень, потім, дивлячись зі сторони, на цю ... на гілці, та переосмисливши зміни з появою блогерів,телеграмів, фс-ків і т.д., вирішив перейти на відповідний для цієї гілки формат та увагу, але ось відкинув цю ідею, бо авось дійсно можливі саме обговорення питань...І тут сувора реальність холодним душем))Плани змінюються. Новий формат.Але на останок все ж таки з цікавого. Це вартє уваги:48 хвилин...І хто б не хотів служити в такому підрозділі? З таким комбатом, ротним, з такими побратимами, з таким рівнем забезпечення, з таким рівнем координації-управління і т.д.Це те, що мав на увазі Залужний. По суті відкидаючи статути, стандарти НАТО тощо.Але чи реально таке масове впровадження? Запоріжська січ з сучасним оснащенням. В масштабі усього війська держави.300 метрів. Триста метрів безіменної посадки. На теренах. Фактично суперпідрозділом, супербійцями...З ціною 1 - 200, 2 - 300.І сиділи в норах-то напроти не сотні тарганів. Да і хто б там не сидів, але здали вони лише 300 метрів... реально супервоїнам.І яке в нас співвідношення отаких підрозділів до неотаких.І що робити з реальністю та розвитком подій?Бо вже...Тобто або є козирі в рукавах, або треба прислухатися до отієї волонтерки Мар'яни.Або відіграти свою функцію на світовій дошці.Щось захопився)) хоча ще й не дійшов до фундаментального питання з цього ролика.Сорян, нью формат форево.