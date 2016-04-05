#щенепочинали, бо, якщо шкурка не варта вичинки, то "мопед не мой".
якщо шкурка варта вичинки, то відомо завдяки кому перемога з кожної праски і чайника.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 15:51
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:01
І раптом на 3й день "пильне око" помітив, що немає стіни)))
Головне, що я нічого такого таємного не пишу, накшталт "Вночі, в 3:00 на Великдень вздовж такого-то поля почнеться ..." '
Чи типу орки такі читають фінанс юа і тут - "О, нарешті, на 10й день контрнаступу ми дізнались, що почався контрнаступ..."
п.с.
В Інгульці вже десь на 2м(по висоті) впала вода... Думаю, що ще десь +/-3м залишилось до нормального/звичного русла річки.
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