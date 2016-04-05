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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4320432143224323
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:51

  detroytred написав:Сорян, нью формат форево.

#щенепочинали, бо, якщо шкурка не варта вичинки, то "мопед не мой".
якщо шкурка варта вичинки, то відомо завдяки кому перемога з кожної праски і чайника.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:01

І раптом на 3й день "пильне око" помітив, що немає стіни)))

  andrijk777 написав:
  kvewsik написав:Успіху 90 процентів розвідінформації береться з відкритих джерел,по одному долярчику на роту і картина маслом..

Якої розвідінформації??? Про ситуацію на фронті?
Тобто по-вашому кацапи самі не знають що робиться на їх фронті?
Кацапи прям самі не знають чи є в ЗСУ успіхи чи не вдачі на фронті?
З відкритих джерел можливо і беруть "якусь інформацію", але точно не воєнну інформацію.
Ну як діти. Граються в юних конспірологів.
:mrgreen:
Головне, що я нічого такого таємного не пишу, накшталт "Вночі, в 3:00 на Великдень вздовж такого-то поля почнеться ..." :mrgreen: '
Чи типу орки такі читають фінанс юа і тут - "О, нарешті, на 10й день контрнаступу ми дізнались, що почався контрнаступ..." :mrgreen:


п.с.
В Інгульці вже десь на 2м(по висоті) впала вода... Думаю, що ще десь +/-3м залишилось до нормального/звичного русла річки.
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