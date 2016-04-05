#щенепочинали, бо, якщо шкурка не варта вичинки, то "мопед не мой".
якщо шкурка варта вичинки, то відомо завдяки кому перемога з кожної праски і чайника.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 15:51
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:01
І раптом на 3й день "пильне око" помітив, що немає стіни)))
Головне, що я нічого такого таємного не пишу, накшталт "Вночі, в 3:00 на Великдень вздовж такого-то поля почнеться ..." '
Чи типу орки такі читають фінанс юа і тут - "О, нарешті, на 10й день контрнаступу ми дізнались, що почався контрнаступ..."
п.с.
В Інгульці вже десь на 2м(по висоті) впала вода... Думаю, що ще десь +/-3м залишилось до нормального/звичного русла річки.
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
t.me/s/DeepStateUA отличается от многих других ТГ-каналов тем, что публикует только подтвержденную информацию, к примеру сообщение от 12 июня:
и только 13 июня после
P.S. На карте deepstatemap.live/ кроме прочих инструментов, есть линейка, которой можно измерить расстояние, к примеру от Макаровки до Бердянска/Мелитополя и т.д. (при наведении курсора на иконки всплывает пояснение, что это такое).
Карта очень информативна. Например, зная тип орудия и снаряда, определяется радиус поражения
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:49
Ні. Я не про правдивість інформації.
А про саму появу блогерів при наявності таких загальних майданчиків, як форуми.
Про зміщення балансу з загальних обговорень до індивідуальних.
Яке дорозвинулось до тг-каналів. Які по суті перетворились в майданчик для рефлексій. Нехай і на дійсно цікаву оперативну інфу.
Простий формат: дійсно цікава оперативна інфа і можливість рефлексонути на неї.
Тому вважаю - що за інфою, що за реалізацією рефлексій можна ж до тг-каналів.
А тут колись були саме обговорення, майданчик для спілкування. Кому вони нафіг потрібні-то зараз?))
Один вискакує з претензіями, що вирвав часу почитати про виживання, другому хтось заважає, третій місію вигадав, четвертий зтирає витрачений час, і т.д.
Коротше -- нью формат форево. Це саме те. Показ-вираз рефлексій.
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:06
Успіх
Накосячити з таємницею звісно можливо.
Але якщо б в загальному плані умовно ваші (тобто дописи всл на хфорумах і соцмережах) дійсно несли інфу ворогу, на підставі якій командири-начальники приймали рішення, то гадаю, як мінімум, кожному всл під особистий підпис довели заборону користування соцмережами. Щоб потім на підставі цього показово пару-другу притягнути до відповідальності після реальних зашкварів. І тим знизити активність)) інших.
Тобто - засоби зв'язку тільки для спілкування з рідними, близькими, а не з суспільством)).
Тому й цього нема, а є тільки власний розсуд, що можна всл викладати, а що ні.
Хоча прискіпатися можна до чого завгодно! Тому це виключно Ваше рішення, що писати, а що ні. Ви в своєму праві.
Поради про обмеження, які Вам надають, доречні лише з точки зору піклування про Вас. А не про справу нерозголошення зайвого.
Бо й без порадників в країні є кому піклуватися про дану справу.
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:10
detroytred
Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.
Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.
Диванні патріоти.
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:23
галушкові
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:25
ЛАД
Не маю права надавати поради, але і втриматися не можу))
Змінюйтесь. Змінюється світ, обставини, змінюйтеся і Ви.
І буде Вам задоволення...
Рефлексуйте. Не турбуйтеся, окинули оком, кинули зі стелі будь-який ярличок, наклеп, що схотілося і бо схотілося, та пішли собі далі.
І т.д., тощо.
Ну ще можете самі в красиву обгортку завернутися.
Спробуйте. Якщо не виверне, то добре. І я не шуткую.
А виверне, то співчуваю. Несіть свій хрест або змінюйте формат.
Зараз є одна точка зору -- мені схотілося. Бо. Мені. Хочеться.
А як її продавити, Вам наочно показують опоненти.
Ви своїм інструменатрієм)) не зможете. Продавити.
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:29
Я на всех фарионщиков отправляю жалобы по пункту "разжигание розни" (или как там). Иногда помогает.
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