RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4321432243234324
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:05

  pesikot написав:Путин назвал обстрелы жилых районов "бессмысленными" - вскоре РФ ударила по дому в Кривом Роге (видео)
Президент России Владимир Путин 12 июня заявлял, что удары по жилым районам "бессмыслены". А уже ночью его военные атаковали пятиэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.


тс... режим тишини
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:05

  pesikot написав:
  ЛАД написав:detroytred
Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.
Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.
Диванні патріоти.

ЛАД, когда лично ты, в отношении Украины пишешь, что это "антироссия"
То это не обсуждение. Это чёткий нарратив российской пропаганды

А когда тебя на этом ловят, то ты не признаешь ошибку, а вертишься ужом на сковородке

Вот и сейчас, ты продолжаешь мутить воду и рассказываешь о какой-то "генеральной линии"

Антиросія -- це ні про що.
Без пояснень, що це таке.

Пуйловське пояснення (тобто що саме він має на увазі ("що Захід "заклав у цю ідеологічну основу" русофобію та вкрай агресивний націоналізм".

Зокрема, українським бригадам нібито присвоюють нацистські та гітлерівські найменування. Путін навіть розповів, які шеврони найчастіше носять українські військові, і всі вони є нібито "нацистськими".

Лідер окупантів додав, що Росія "не воює з народом України", мовляв, українці стали "заручниками свого режиму і західних господарів".
https://tsn.ua/ato/putin-zayaviv-scho-z ... 69630.html)
Це дійсно рашистські наративи.


А те, що Україна, український народ століттями намагалися відсунути негативні складові впливу російської імперії; і нарешті визначилися з напрямком в ЕС та НАТО - це інше.

Ти хоч спитав, що мав на увазі опонент?
Степень. Міра.
При одній степені антиросійськості (низькій) -- це лише, наприклад, конкуренція.
При іншій -- це може бути дійсно бажання знищення рашки.

До речі, після агресії ця інша максимальна степень -- це нормальне явище. І зараз Україна є анти (проти) росія у всіх сенсах та степенях. Вище нікуди. І це по відношенню до агресора -- норма.

І на фуа я тобі це розклав?
Це ж не нью формат.
Треба було однією строчкою. Рефлекснути. На тебе або твій допис. Можна навіть одним словом.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26660
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8038
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:18

  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Чего еще ждать от собравшихся на Финансах бизнесюков с 90х годов.
Тупые бандиты, да и всё.
"Для них существуют только хлеб, да капуста, да сапоги,да рубли" (К.Чуковский)
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 чер, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19484
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19

  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Однією строчкою і все))))))) всім)))))) зрозуміло.
Аргументовано пояснено своє негативне бачення іншого.

Нью формат форево.
Прирівняв до морозова павлика і гут.

Вчить опонента. Вчить. Бо застяг у тих часах.
З Успіха довго мачо ліпили, роками.

О! Ще трошки залишилось. Одна строчка зайва. В ідеалі було б - тупі бандюки 90-х.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26660
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:00

  Starikan написав:
  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Чего еще ждать от собравшихся на Финансах бизнесюков с 90х годов.
Тупые бандиты, да и всё.
"Для них существуют только хлеб, да капуста, да сапоги,да рубли" (К.Чуковский)

То у вас фантомные фарионы на форуме, то фантомные бизнесюки с 90-х ...

Что-то у вас в консерватории не так

И да, можете жаловаться на меня
Хотя о чём я ? Я у вас в ЧС и вы не увидете моё сообщение
Если, конечно, сами этого не захотите и не нажмёте заветную ссылочку :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8038
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4321432243234324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117758
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (185)
13.06.2023 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.