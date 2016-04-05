ЛАД написав:detroytred Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору. Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення. Диванні патріоти.
ЛАД, когда лично ты, в отношении Украины пишешь, что это "антироссия" То это не обсуждение. Это чёткий нарратив российской пропаганды
А когда тебя на этом ловят, то ты не признаешь ошибку, а вертишься ужом на сковородке
Вот и сейчас, ты продолжаешь мутить воду и рассказываешь о какой-то "генеральной линии"
Антиросія -- це ні про що. Без пояснень, що це таке.
Пуйловське пояснення (тобто що саме він має на увазі ("що Захід "заклав у цю ідеологічну основу" русофобію та вкрай агресивний націоналізм".
Зокрема, українським бригадам нібито присвоюють нацистські та гітлерівські найменування. Путін навіть розповів, які шеврони найчастіше носять українські військові, і всі вони є нібито "нацистськими".