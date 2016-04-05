ЛАД написав:detroytred Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору. Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення. Диванні патріоти.
ЛАД, когда лично ты, в отношении Украины пишешь, что это "антироссия" То это не обсуждение. Это чёткий нарратив российской пропаганды
А когда тебя на этом ловят, то ты не признаешь ошибку, а вертишься ужом на сковородке
Вот и сейчас, ты продолжаешь мутить воду и рассказываешь о какой-то "генеральной линии"
Антиросія -- це ні про що. Без пояснень, що це таке.
Пуйловське пояснення (тобто що саме він має на увазі ("що Захід "заклав у цю ідеологічну основу" русофобію та вкрай агресивний націоналізм".
Зокрема, українським бригадам нібито присвоюють нацистські та гітлерівські найменування. Путін навіть розповів, які шеврони найчастіше носять українські військові, і всі вони є нібито "нацистськими".
detroytred написав:кожному всл під особистий підпис довели заборону користування соцмережами
Під підпис нам дають не розголошення і не викладання фото про кількість зброї, техніки, пересування колони і т.п., де по певним ознакам місцевості можна вирахувати місцезнаходження...
Тому, я щось за 16міс. повномасштабної - зовсім НЕ бачу фото Успіха на фоні колони техніки, чи дописи про кількість техніки, чи про наступ в такому то місці, в такій то годині! (а от ЧОМУСЬ? в тік-тоці валом різних відео і на вогневих позиціях, і рух/розміщення техніки)
Тож - Все буде добре! Все буде Успіх! Все буде Україна!👍
Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна. Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми... І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании, в которой злоумышленники выдавали свои выдуманные публикации за материалы известных французских газет. Четыре ведущие французские газеты, включая Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes, стали жертвами операции, а также другие крупные СМИ, включая немецкие издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. Министерство иностранных дел Франции также предотвратило создание фальшивой копии своего официального веб-сайта. По словам главы французского МИД, российская кампания основывалась, среди прочего, на создании фальшивых сайтов, которые имели вид ведущих французских СМИ и официальных страниц органов французской власти, а также фальшивых аккаунтов в соцсетях.
Востаннє редагувалось fler в Вів 13 чер, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна. Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми... І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании, в которой злоумышленники выдавали свои выдуманные публикации за материалы известных французских газет. Четыре ведущие французские газеты, включая Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes, стали жертвами операции, а также другие крупные СМИ, включая немецкие издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. Министерство иностранных дел Франции также предотвратило создание фальшивой копии своего официального веб-сайта.
Ага, да публиковали это всё на своих оригинальных сайтах