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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4322432343244325>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:05

  pesikot написав:Путин назвал обстрелы жилых районов "бессмысленными" - вскоре РФ ударила по дому в Кривом Роге (видео)
Президент России Владимир Путин 12 июня заявлял, что удары по жилым районам "бессмыслены". А уже ночью его военные атаковали пятиэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.


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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:05

  pesikot написав:
  ЛАД написав:detroytred
Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.
Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.
Диванні патріоти.

ЛАД, когда лично ты, в отношении Украины пишешь, что это "антироссия"
То это не обсуждение. Это чёткий нарратив российской пропаганды

А когда тебя на этом ловят, то ты не признаешь ошибку, а вертишься ужом на сковородке

Вот и сейчас, ты продолжаешь мутить воду и рассказываешь о какой-то "генеральной линии"

Антиросія -- це ні про що.
Без пояснень, що це таке.

Пуйловське пояснення (тобто що саме він має на увазі ("що Захід "заклав у цю ідеологічну основу" русофобію та вкрай агресивний націоналізм".

Зокрема, українським бригадам нібито присвоюють нацистські та гітлерівські найменування. Путін навіть розповів, які шеврони найчастіше носять українські військові, і всі вони є нібито "нацистськими".

Лідер окупантів додав, що Росія "не воює з народом України", мовляв, українці стали "заручниками свого режиму і західних господарів".
https://tsn.ua/ato/putin-zayaviv-scho-z ... 69630.html)
Це дійсно рашистські наративи.


А те, що Україна, український народ століттями намагалися відсунути негативні складові впливу російської імперії; і нарешті визначилися з напрямком в ЕС та НАТО - це інше.

Ти хоч спитав, що мав на увазі опонент?
Степень. Міра.
При одній степені антиросійськості (низькій) -- це лише, наприклад, конкуренція.
При іншій -- це може бути дійсно бажання знищення рашки.

До речі, після агресії ця інша максимальна степень -- це нормальне явище. І зараз Україна є анти (проти) росія у всіх сенсах та степенях. Вище нікуди. І це по відношенню до агресора -- норма.

І на фуа я тобі це розклав?
Це ж не нью формат.
Треба було однією строчкою. Рефлекснути. На тебе або твій допис. Можна навіть одним словом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:18

  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Чего еще ждать от собравшихся на Финансах бизнесюков с 90х годов.
Тупые бандиты, да и всё.
"Для них существуют только хлеб, да капуста, да сапоги,да рубли" (К.Чуковский)
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 чер, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19

  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Однією строчкою і все))))))) всім)))))) зрозуміло.
Аргументовано пояснено своє негативне бачення іншого.

Нью формат форево.
Прирівняв до морозова павлика і гут.

Вчить опонента. Вчить. Бо застяг у тих часах.
З Успіха довго мачо ліпили, роками.

О! Ще трошки залишилось. Одна строчка зайва. В ідеалі було б - тупі бандюки 90-х.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:00

  Starikan написав:
  88998899aleks написав:Starikan чего еще ждать от ровесника павлика морозова

Чего еще ждать от собравшихся на Финансах бизнесюков с 90х годов.
Тупые бандиты, да и всё.
"Для них существуют только хлеб, да капуста, да сапоги,да рубли" (К.Чуковский)

То у вас фантомные фарионы на форуме, то фантомные бизнесюки с 90-х ...

Что-то у вас в консерватории не так

И да, можете жаловаться на меня
Хотя о чём я ? Я у вас в ЧС и вы не увидете моё сообщение
Если, конечно, сами этого не захотите и не нажмёте заветную ссылочку :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:26

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  detroytred написав:кожному всл під особистий підпис довели заборону користування соцмережами
Під підпис нам дають не розголошення і не викладання фото про кількість зброї, техніки, пересування колони і т.п., де по певним ознакам місцевості можна вирахувати місцезнаходження...

Тому, я щось за 16міс. повномасштабної - зовсім НЕ бачу фото Успіха на фоні колони техніки, чи дописи про кількість техніки, чи про наступ в такому то місці, в такій то годині! :D
(а от ЧОМУСЬ? в тік-тоці валом різних відео і на вогневих позиціях, і рух/розміщення техніки)

Тож - Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена виділила новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Список озброєнь:
  • — додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • — зенітні комплекси Stinger;
  • — додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • — 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;
  • — 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • — 10 бронетранспортерів Stryker;
  • — протитанкові системи Javelin;
  • — ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • — протитанкові комплекси АТ-4;
  • — понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
  • — підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • — засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;
  • — запасні частини та інше польове обладнання.

2) ППО та багато боєприпасів: Британія готує нову військову допомогу Україні на $116 млн
Британський уряд оголосив про новий пакет допомоги для України, до якого буде включено засоби для протиповітряної оборони.

Да что же такое происходит ...
Нам тут задвигали, что помощь только до лета

Уже лето, а поток помощи не прекращается :) и поток помощи планируется дальше
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:58

Читачам іноземних джерел присвячується

  Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.

:mrgreen:
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании, в которой злоумышленники выдавали свои выдуманные публикации за материалы известных французских газет.
Четыре ведущие французские газеты, включая Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes, стали жертвами операции, а также другие крупные СМИ, включая немецкие издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. Министерство иностранных дел Франции также предотвратило создание фальшивой копии своего официального веб-сайта.
По словам главы французского МИД, российская кампания основывалась, среди прочего, на создании фальшивых сайтов, которые имели вид ведущих французских СМИ и официальных страниц органов французской власти, а также фальшивых аккаунтов в соцсетях.
Востаннє редагувалось fler в Вів 13 чер, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:02

  fler написав:
  Schmit написав:Читаю різні зарубіжні форуми - на жаль багато хто вважає, що дамбу підірвала Україна.
Це результат нашої "розумної" політики подоляків "це не ми, це хтось покурив". Кримський міст - це не ми, дрони на кремль - це не ми, бєлгород - це не ми...
І ось результат - тепер там де дійсно не ми - нам вже не довіряють.

:mrgreen:
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании, в которой злоумышленники выдавали свои выдуманные публикации за материалы известных французских газет.
Четыре ведущие французские газеты, включая Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes, стали жертвами операции, а также другие крупные СМИ, включая немецкие издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. Министерство иностранных дел Франции также предотвратило создание фальшивой копии своего официального веб-сайта.

Ага, да публиковали это всё на своих оригинальных сайтах
pesikot
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