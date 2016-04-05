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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4322432343244325
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:10

  Успіх написав:Тож - Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍

Інакше й не може.
Бо Ви ж самі з колегою писали про очікування й тенденції.

В 93-й бригаді (в 93!!!, одній з кращих. Де новачка прикріплюють до досвідченого.) вже зоні БД 10 відмовників (на максимум, з сюжету батальйон, а то й рота. Звичайно усічених). З ними поговорили (цікаво хто і як), залишилось двоє.
Інфо з ЗМІ, відкрито й напевно відомо всім контролюючим органам да й саме командування бригади напевно моніторило, що подається на загал суспільству раз дало згоду на зйомку й визначило підрозділ. Громадське - це не дрібна й не жовта преса. Да і допуск у зону, де до ворожих позицій 600 метрів.
https://m.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE
З 17.30 пара хвилин.

Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення...
Да й ваше утримання.
Зрозуміло, що заклики, слова про обов'язок тощо для подальшого етапу якось вичерпалися, це природньо. Перемогу треба буде досягати з обивателем пообивательнішим.

Тому -- інакше й не може бути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27

"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©

  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©

*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
https://m.youtube.com/watch?v=RzmFFc2KuyI
З 11.30.

До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.

Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
detroytred
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