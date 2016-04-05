Інакше й не може.
Бо Ви ж самі з колегою писали про очікування й тенденції.
В 93-й бригаді (в 93!!!, одній з кращих. Де новачка прикріплюють до досвідченого.) вже зоні БД 10 відмовників (на максимум, з сюжету батальйон, а то й рота. Звичайно усічених). З ними поговорили (цікаво хто і як), залишилось двоє.
Інфо з ЗМІ, відкрито й напевно відомо всім контролюючим органам да й саме командування бригади напевно моніторило, що подається на загал суспільству раз дало згоду на зйомку й визначило підрозділ. Громадське - це не дрібна й не жовта преса. Да і допуск у зону, де до ворожих позицій 600 метрів.
З 17.30 пара хвилин.
Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення...
Да й ваше утримання.
Зрозуміло, що заклики, слова про обов'язок тощо для подальшого етапу якось вичерпалися, це природньо. Перемогу треба буде досягати з обивателем пообивательнішим.
Тому -- інакше й не може бути.