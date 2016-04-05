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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4322432343244325
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:10

  Успіх написав:Тож - Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍

Інакше й не може.
Бо Ви ж самі з колегою писали про очікування й тенденції.

В 93-й бригаді (в 93!!!, одній з кращих. Де новачка прикріплюють до досвідченого.) вже зоні БД 10 відмовників (на максимум, з сюжету батальйон, а то й рота. Звичайно усічених). З ними поговорили (цікаво хто і як), залишилось двоє.
Інфо з ЗМІ, відкрито й напевно відомо всім контролюючим органам да й саме командування бригади напевно моніторило, що подається на загал суспільству раз дало згоду на зйомку й визначило підрозділ. Громадське - це не дрібна й не жовта преса. Да і допуск у зону, де до ворожих позицій 600 метрів.
https://m.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE
З 17.30 пара хвилин.

Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення...
Да й ваше утримання.
Зрозуміло, що заклики, слова про обов'язок тощо для подальшого етапу якось вичерпалися, це природньо. Перемогу треба буде досягати з обивателем пообивательнішим.

Тому -- інакше й не може бути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27

"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©

  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©

*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
https://m.youtube.com/watch?v=RzmFFc2KuyI
З 11.30.

До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.
Все старе, як світ.
Ех..., знати б дійсні розклади в отій течці, плани партнерів.

Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:06

До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29

  Ukrainian написав:До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Значення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
detroytred
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