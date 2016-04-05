Успіх написав:Тож - Все буде добре! Все буде Успіх! Все буде Україна!👍
Інакше й не може. Бо Ви ж самі з колегою писали про очікування й тенденції.
В 93-й бригаді (в 93!!!, одній з кращих. Де новачка прикріплюють до досвідченого.) вже зоні БД 10 відмовників (на максимум, з сюжету батальйон, а то й рота. Звичайно усічених). З ними поговорили (цікаво хто і як), залишилось двоє. Інфо з ЗМІ, відкрито й напевно відомо всім контролюючим органам да й саме командування бригади напевно моніторило, що подається на загал суспільству раз дало згоду на зйомку й визначило підрозділ. Громадське - це не дрібна й не жовта преса. Да і допуск у зону, де до ворожих позицій 600 метрів. https://m.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE З 17.30 пара хвилин.
Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення... Да й ваше утримання. Зрозуміло, що заклики, слова про обов'язок тощо для подальшого етапу якось вичерпалися, це природньо. Перемогу треба буде досягати з обивателем пообивательнішим.
ЛАД написав:detroytred Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору. Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення. Диванні патріоти.
Я на всех фарионщиков отправляю жалобы по пункту "разжигание розни" (или как там). Иногда помогает.
Изредка пытался такое делать. Срабатывает достаточно редко.
detroytred написав:ЛАД Не маю права надавати поради, але і втриматися не можу)) Змінюйтесь. Змінюється світ, обставини, змінюйтеся і Ви. І буде Вам задоволення...
Рефлексуйте. Не турбуйтеся, окинули оком, кинули зі стелі будь-який ярличок, наклеп, що схотілося і бо схотілося, та пішли собі далі. І т.д., тощо. Ну ще можете самі в красиву обгортку завернутися.
Спробуйте. Якщо не виверне, то добре. І я не шуткую. А виверне, то співчуваю. Несіть свій хрест або змінюйте формат.
Зараз є одна точка зору -- мені схотілося. Бо. Мені. Хочеться. А як її продавити, Вам наочно показують опоненти. Ви своїм інструменатрієм)) не зможете. Продавити.
Вопрос-то не в "продавливании". Если хотите, гляньте пару моих сегодняшних постов на ветке об эмиграции (не ответы, а начальные посты). А "виверне чи не виверне" не так важно. Если бы я был уверен, что эту ветку читает всего 20-30 человек, то просто не писал. А в остальном вариант один - ЧС. Но у меня там пока только песикот. Хотя есть ещё несколько человек, кот. стоит включить туда же, но тогда теряется смысл пребывания на форуме.