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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4322432343244325
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:10

  Успіх написав:Тож - Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍

Інакше й не може.
Бо Ви ж самі з колегою писали про очікування й тенденції.

В 93-й бригаді (в 93!!!, одній з кращих. Де новачка прикріплюють до досвідченого.) вже зоні БД 10 відмовників (на максимум, з сюжету батальйон, а то й рота. Звичайно усічених). З ними поговорили (цікаво хто і як), залишилось двоє.
Інфо з ЗМІ, відкрито й напевно відомо всім контролюючим органам да й саме командування бригади напевно моніторило, що подається на загал суспільству раз дало згоду на зйомку й визначило підрозділ. Громадське - це не дрібна й не жовта преса. Да і допуск у зону, де до ворожих позицій 600 метрів.
https://m.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE
З 17.30 пара хвилин.

Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення...
Да й ваше утримання.
Зрозуміло, що заклики, слова про обов'язок тощо для подальшого етапу якось вичерпалися, це природньо. Перемогу треба буде досягати з обивателем пообивательнішим.

Тому -- інакше й не може бути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27

"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©

  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©

*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
https://m.youtube.com/watch?v=RzmFFc2KuyI
З 11.30.

До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.
Все старе, як світ.
Ех..., знати б дійсні розклади в отій течці, плани партнерів.

Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:06

До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29

  Ukrainian написав:До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Значення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:16

  Starikan написав:
  ЛАД написав:detroytred
Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.
Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.
Диванні патріоти.

Я на всех фарионщиков отправляю жалобы по пункту "разжигание розни" (или как там). Иногда помогает.

Изредка пытался такое делать.
Срабатывает достаточно редко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=tMQnO80KIA8
закон про зброю
:(
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:24

  detroytred написав:ЛАД
Не маю права надавати поради, але і втриматися не можу))
Змінюйтесь. Змінюється світ, обставини, змінюйтеся і Ви.
І буде Вам задоволення...

Рефлексуйте. Не турбуйтеся, окинули оком, кинули зі стелі будь-який ярличок, наклеп, що схотілося і бо схотілося, та пішли собі далі.
І т.д., тощо.
Ну ще можете самі в красиву обгортку завернутися.

Спробуйте. Якщо не виверне, то добре. І я не шуткую.
А виверне, то співчуваю. Несіть свій хрест або змінюйте формат.

Зараз є одна точка зору -- мені схотілося. Бо. Мені. Хочеться.
А як її продавити, Вам наочно показують опоненти.
Ви своїм інструменатрієм)) не зможете. Продавити.

Вопрос-то не в "продавливании".
Если хотите, гляньте пару моих сегодняшних постов на ветке об эмиграции (не ответы, а начальные посты).
А "виверне чи не виверне" не так важно. Если бы я был уверен, что эту ветку читает всего 20-30 человек, то просто не писал.
А в остальном вариант один - ЧС. Но у меня там пока только песикот. Хотя есть ещё несколько человек, кот. стоит включить туда же, но тогда теряется смысл пребывания на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:06

Слава Україні!

  detroytred написав:Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!

Щиро дякую Вам!👍

п.с.
І в цей момент думаю - чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?
Навіть(в крайньому випадку) якщо і щось їм не подобається - то нехай хоч мовчать, а не ображають/зневажають воїнів, які жертвуючи ЩОДНЯ своїм життям і здоров'ям - СТАРАЮТЬСЯ так, чи інакше здобути перемогу/завершити війну!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:10

  ЛАД написав:detroytred
Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.
Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.
Диванні патріоти.

два нюанси - в мирний час та під час війни різні критерії, що таке обговорення, а що таке колаборація. після війни можемо подискутувати.

й друге - ви ж не будете дискутувати на тему, що СС та гестапо робили свою роботу - бо є навіть рішення суду. але для вас НКВС (та й сучасне ФСБ) та ГУЛАГ не дорівнює гестапо та концтабори - тому для вас начебто це тема для обговорення, а іншим учасникам нема чого обговорювати. в України такий закон до речі теж прийняли (про тоталітарні режими).

війна 2022 року прояснила дуже багато моментів. й підтримка цієї війни на рівні 75% - це теж чіткий діагноз країні.

як на мене, РФ без процедури дерашизації не зможе існувати, як нормальна країна, її розірвуть всі ті явища, над якими вони втратили контроль. ось це можемо обговорити ;)

а оскільки перемоги, як над Німеччиною не буде - то й дерашизації не буде. а жаль - я би з задоволенням подивися на одного втомленого журналіста на Абрамсі на Червоній площі
Shaman
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