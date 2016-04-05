Додано: Сер 14 чер, 2023 00:10

ЛАД написав: detroytred

Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.

Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.

Диванні патріоти. Обговорення можливі, коли допускаються різні точки зору.Коли на будь-яке відхилення від "генеральної лінії", визначеної кількома учасниками невідомо яким чином, реакція - "російські наративи", "агент Путіна", "зрадник" або, як мінімум, "совок", то яке може бути обговорення.Диванні патріоти.

два нюанси - в мирний час та під час війни різні критерії, що таке обговорення, а що таке колаборація. після війни можемо подискутувати.й друге - ви ж не будете дискутувати на тему, що СС та гестапо робили свою роботу - бо є навіть рішення суду. але для вас НКВС (та й сучасне ФСБ) та ГУЛАГ не дорівнює гестапо та концтабори - тому для вас начебто це тема для обговорення, а іншим учасникам нема чого обговорювати. в України такий закон до речі теж прийняли (про тоталітарні режими).війна 2022 року прояснила дуже багато моментів. й підтримка цієї війни на рівні 75% - це теж чіткий діагноз країні.як на мене, РФ без процедури дерашизації не зможе існувати, як нормальна країна, її розірвуть всі ті явища, над якими вони втратили контроль. ось це можемо обговоритиа оскільки перемоги, як над Німеччиною не буде - то й дерашизації не буде. а жаль - я би з задоволенням подивися на одного втомленого журналіста на Абрамсі на Червоній площі