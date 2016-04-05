Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©
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Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27
"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©
Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41
*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
З 11.30.
До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.
Все старе, як світ.
Ех..., знати б дійсні розклади в отій течці, плани партнерів.
Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:06
До пакету допомоги увійдуть:
10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29
Значення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.
Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
Додано: Вів 13 чер, 2023 23:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
закон про зброю
Додано: Сер 14 чер, 2023 00:06
Слава Україні!
Щиро дякую Вам!👍
п.с.
І в цей момент думаю - чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?
Навіть(в крайньому випадку) якщо і щось їм не подобається - то нехай хоч мовчать, а не ображають/зневажають воїнів, які жертвуючи ЩОДНЯ своїм життям і здоров'ям - СТАРАЮТЬСЯ так, чи інакше здобути перемогу/завершити війну!
Додано: Сер 14 чер, 2023 08:07
Додано: Сер 14 чер, 2023 08:12
не плутай свою шерсть і «воїнів ЗСУ», зневажають особисто те
Успіх , а ти собі задавав питання?
«Чому мене, людину яка мала грандіозний кредит безумовної поваги, як до захисника (пояснюю особисто тобі, бо ж не зрозумієш: це коли поважають незалежно від того, що до війни зневажали, просто за твій теперішній соціальний статус) знову стали шеймити? Як так? Це погані оточуючі , чи я щось роблю не так?» Навряд чи ти дійшов до того, щоб займатись самоаналізом. Не вистачає розуму для цього.
І так, тобі зручніше думати, що зневажають тебе виключно з-за кордону (це щоб тобі легше було плювати на їх думку, ти собі це придумав) , але так само ти отримуєш і від тих, хто також в СОУ. І від тих, хто утримує своїми грошима тебе і війну. Хто платить особисто тобі, щоб ти після війни купив чергову однушечку під оренду. Ти дійсно думаєш, що всі ці люди не мають права голосу? Тут повинно звучали лише твоє скиглення «16-й місяць, Карл », «поверніть мені 120 тисяч грн»??
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