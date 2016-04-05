Додано: Сер 14 чер, 2023 08:12



чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?





, а ти собі задавав питання?«Чому мене, людину яка мала грандіозний кредит безумовної поваги, як до захисника (пояснюю особисто тобі, бо ж не зрозумієш: це коли поважають незалежно від того, що до війни зневажали, просто за твій теперішній соціальний статус) знову стали шеймити? Як так? Це погані оточуючі , чи я щось роблю не так?» Навряд чи ти дійшов до того, щоб займатись самоаналізом. Не вистачає розуму для цього.І так, тобі зручніше думати, що зневажають тебе виключно з-за кордону (це щоб тобі легше було плювати на їх думку, ти собі це придумав) , але так само ти отримуєш і від тих, хто також в СОУ. І від тих, хто утримує своїми грошима тебе і війну. Хто платить особисто тобі, щоб ти після війни купив чергову однушечку під оренду. Ти дійсно думаєш, що всі ці люди не мають права голосу? Тут повинно звучали лише твоє скиглення «16-й місяць, Карл », «поверніть мені 120 тисяч грн»??