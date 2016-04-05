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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4321432243234324
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27

"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©

  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©

*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
https://m.youtube.com/watch?v=RzmFFc2KuyI
З 11.30.

До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.
Все старе, як світ.
Ех..., знати б дійсні розклади в отій течці, плани партнерів.

Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:06

До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29

  Ukrainian написав:До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Значення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=tMQnO80KIA8
закон про зброю
:(
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:06

Слава Україні!

  detroytred написав:Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!

Щиро дякую Вам!👍

п.с.
І в цей момент думаю - чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?
Навіть(в крайньому випадку) якщо і щось їм не подобається - то нехай хоч мовчать, а не ображають/зневажають воїнів, які жертвуючи ЩОДНЯ своїм життям і здоров'ям - СТАРАЮТЬСЯ так, чи інакше здобути перемогу/завершити війну!
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:07

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=tMQnO80KIA8
закон про зброю
:(


Гімнюки, котрі власного народу бояться більше ніж кацапів. :twisted:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:12

не плутай свою шерсть і «воїнів ЗСУ», зневажають особисто те


чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?



Успіх , а ти собі задавав питання?
«Чому мене, людину яка мала грандіозний кредит безумовної поваги, як до захисника (пояснюю особисто тобі, бо ж не зрозумієш: це коли поважають незалежно від того, що до війни зневажали, просто за твій теперішній соціальний статус) знову стали шеймити? Як так? Це погані оточуючі , чи я щось роблю не так?» Навряд чи ти дійшов до того, щоб займатись самоаналізом. Не вистачає розуму для цього.
І так, тобі зручніше думати, що зневажають тебе виключно з-за кордону (це щоб тобі легше було плювати на їх думку, ти собі це придумав) , але так само ти отримуєш і від тих, хто також в СОУ. І від тих, хто утримує своїми грошима тебе і війну. Хто платить особисто тобі, щоб ти після війни купив чергову однушечку під оренду. Ти дійсно думаєш, що всі ці люди не мають права голосу? Тут повинно звучали лише твоє скиглення «16-й місяць, Карл », «поверніть мені 120 тисяч грн»??
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