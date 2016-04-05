detroytred написав:Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
Щиро дякую Вам!👍
п.с. І в цей момент думаю - чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ? Навіть(в крайньому випадку) якщо і щось їм не подобається - то нехай хоч мовчать, а не ображають/зневажають воїнів, які жертвуючи ЩОДНЯ своїм життям і здоров'ям - СТАРАЮТЬСЯ так, чи інакше здобути перемогу/завершити війну!
З 2000 року Путін систематично руйнував державні інститути Росії і застосовував жорстокі репресії. Одним із наслідків цього є те, що в його режиму дуже мало можливостей генерувати, отримувати або використовувати негативний зворотний зв’язок. Усі навколо нього зрозуміли, що він хоче чути тільки хороші новини. У результаті ні він, ні його адміністрація практично не вчаться на своїх помилках.
Особливість путінського режиму в тому, що правитель тут — на відміну від того ж Сталіна — фактично пропонує обопільну лояльність. Путін визнає тільки один злочин — нелояльність. Якщо одному з його підлеглих пощастило вкрасти мільярд або два, це, як правило, не розглядається як проблема. Путін також нікого не звільняє через некомпетентність. Замість цього некомпетентним високопоставленим чиновникам прощають їхні часті промахи, якщо вони зберігають особисту відданість Путіну.
Вторгнення в Україну виявило широко розповсюджену корупцію і некомпетентність у російському військовому та оборонному секторі, але, незважаючи на це, старі друзі і союзники Путіна, як і раніше, залишаються на своїх постах. Замість того щоб звільняти багатьох непрофесійних російських генералів, Путін воліє переставляти їх. Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки
начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку