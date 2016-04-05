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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43224323432443254326>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:27

"Загнаних коней пристрілюють - чи не так?"©

  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:Так от я до того, якими заходами будуть стимулювати вашу заміну, набір поповнення..
Тому і закон про "18міс і додому, або контракт - на вибір" - не приймають, а нас тримають/будуть тримати "до посиніння"...
#сумноплять!©

*Людина - це ресурс. І я - це ресурс лише. який треба ефективно використовувати.*
https://m.youtube.com/watch?v=RzmFFc2KuyI
З 11.30.

До кожного типу ресурсу свій підхід, свої інструменти.
Все старе, як світ.
Ех..., знати б дійсні розклади в отій течці, плани партнерів.

Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:06

До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29

  Ukrainian написав:До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:
ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;
105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:
боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Значення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=tMQnO80KIA8
закон про зброю
:(
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:06

Слава Україні!

  detroytred написав:Шана, повага і подяка особисто Вам! І Ко!

Щиро дякую Вам!👍

п.с.
І в цей момент думаю - чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?
Навіть(в крайньому випадку) якщо і щось їм не подобається - то нехай хоч мовчать, а не ображають/зневажають воїнів, які жертвуючи ЩОДНЯ своїм життям і здоров'ям - СТАРАЮТЬСЯ так, чи інакше здобути перемогу/завершити війну!
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:07

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=tMQnO80KIA8
закон про зброю
:(


Гімнюки, котрі власного народу бояться більше ніж кацапів. :twisted:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін до і після війни. Яка правда розкрилася про президента Росії
для доступу до статті потрібно ввести email
З 2000 року Путін систематично руйнував державні інститути Росії і застосовував жорстокі репресії. Одним із наслідків цього є те, що в його режиму дуже мало можливостей генерувати, отримувати або використовувати негативний зворотний зв’язок. Усі навколо нього зрозуміли, що він хоче чути тільки хороші новини. У результаті ні він, ні його адміністрація практично не вчаться на своїх помилках.

Особливість путінського режиму в тому, що правитель тут — на відміну від того ж Сталіна — фактично пропонує обопільну лояльність. Путін визнає тільки один злочин — нелояльність. Якщо одному з його підлеглих пощастило вкрасти мільярд або два, це, як правило, не розглядається як проблема. Путін також нікого не звільняє через некомпетентність. Замість цього некомпетентним високопоставленим чиновникам прощають їхні часті промахи, якщо вони зберігають особисту відданість Путіну.

Вторгнення в Україну виявило широко розповсюджену корупцію і некомпетентність у російському військовому та оборонному секторі, але, незважаючи на це, старі друзі і союзники Путіна, як і раніше, залишаються на своїх постах. Замість того щоб звільняти багатьох непрофесійних російських генералів, Путін воліє переставляти їх. Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки

начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Да что же такое происходит ...
Нам тут задвигали, что помощь только до лета

Уже лето, а поток помощи не прекращается и поток помощи планируется дальше


ще б допомогли десятком тисяч робокопів (на ротацію Успіху і компанії) плюс перенесли поле битви на Марс і можна сміло воювати до 2030
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:27

Не «воїнів», а тебе особисто.

Успіх ,
чому ж деякі форумчани(а вже, навіть, і форумчанки - виїхавши закордон) зневажають воїнів ЗСУ?

А ти готовий чути відповіді, ставлячи це запитання?

З. І. 2 модератор: якщо людина задає питання, то може хоче відповідей? Навіщо ж видаляти?

Letusrock ,
ще б допомогли десятком тисяч робокопів
……

А краще щоб вас особисто Ілон Маск всиновив. Чому такі скромні бажання?
Hotab
 
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