RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4323432443254326>
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:30

  Shaman написав:Путін до і після війни. Яка правда розкрилася про президента Росії
для доступу до статті потрібно ввести email
Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки

начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку

Що мене найбільше вражає так це ігнорування ключових фактів і подальша спокійнісінька побудова на цьому ігнорі.

Є факт - думка не когось, а ГК про герасимова (про ворога! Під час кривавої війни!) і навіть його звернення до всл, як їм треба сприймати цього воєначальника.
Да важко переоцінити значення такого явища...

А тут про - невдаха, не втратив роботи, очевидні помилки...

З.и. це не до того, що не можна мати іншої думки про цього герасимова і зневажати його, а до того, що не все так очевидно-то.
І хтось дуже сильно помиляється: або наш ГК, або автори статті.
Третього не дано.

А диктатура - це перш за все відсутність конкуренції. Одним з наслідків якої може бути відсутність негативного зворотнього зв'язку.
А може і не бути.
В залежності від мети і характеру самого диктатора.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:начення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.


додам ще:
як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Letusrock
 
Повідомлень: 556
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:43

  Hotab написав:
З. І. 2 модератор: якщо людина задає питання, то може хоче відповідей? Навіщо ж видаляти

Та отож.

Начебто ж спокійно почали розбиратися в цьому питанні, проблемі.
Може б і спокійно прийшли до загального знаменника. Або не прийшли, але теж спокійно. В межах правил.

Добре, що хоч Вашу думку у відповідь на питання Успіха встиг прочитати. Правда, Ви вже пару разів пояснювали свою правду.

Імхо. Класичне - в кожного своя правда...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:48

detroytred , ви не приховуєте свою повагу йому, якщо це взаємно, може хоч ви поясните йому (хоч в Лс) у чому справа.
Бо метод: «так -так, ти молодчина, ми цінуємо твою роботу» схоже також не спрацьовує. Питань і претензій ще більше сипле.

  Letusrock написав:
  detroytred написав:начення має кількість.
Точніше вплив даної кількості.

Цікаво який цей вплив, значення цього впливу?
Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.


додам ще:
як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)

Треба трошки розуму, щоб зрозуміти, що коли ви хочете добратись до дна озера покритою кригою, то найбільше зусиль ви витрачаєте на перші 10см. Наступні 2 метри трохи легше.
Яка користь від вас зрадо*бів?? Сидите і причитаєте? Вимагаєте роботів?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 14 чер, 2023 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 15.02.09
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:48

  Hotab написав:Letusrock ,
ще б допомогли десятком тисяч робокопів
……

А краще щоб вас особисто Ілон Маск всиновив. Чому такі скромні бажання?


я лише турбуюсь збереженням життів Успіха, Хотаба та новостворених бригад, так як повноцінної заміни їм і близько небуде, це якщо дивитись на ситуацію з реалістичної сторони
Letusrock
 
Повідомлень: 556
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53

Letusrock , ви робите гірше. Турботливий наш. Задонатьте на дрона Мадяру. Більшеикорисиі буде.
Hotab
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 15.02.09
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53

  Letusrock написав:додам ще:
як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)

Вище на початку подій Хотаб влучно помітив, що зараз головне не просування і навіть не втрати, а злам їх опору та резервів для стримання контрнаступу.

І ще один момент: хз чи потрібно це мовчання і плани люблять тишу, але інформпропагандонмашина в орків в цьому разі поки працює на відмінно.
Де там колега fler побачила паніку тощо, мені невідомо.
Поки в них - наче вони Київ захопили, а не стримують атакувальні дії наших.

З.и.
Щось наче зникли відсотки збиття ракет...
І ІГнат отаким "порадував":
"Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока."
https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:04

  Hotab написав:Letusrock , ви робите гірше. Турботливий наш. Задонатьте на дрона Мадяру. Більшеикорисиі буде.


одно другому не заважає
Letusrock
 
Повідомлень: 556
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:05

  Hotab написав:detroytred , ви не приховуєте свою повагу йому, якщо це взаємно, може хоч ви поясните йому (хоч в Лс) у чому справа.
Бо метод: «так -так, ти молодчина, ми цінуємо твою роботу» схоже також не спрацьовує. Питань і претензій ще більше сипле.

Три моменти:
- в ЛС я більше не користуюсь;
- у висловлюванні Успіхом свого бажання більше отримувати і заміни я не бачу нічого такого вартого нападу у відповідь і зневазі. Свого (бажання) Бажає собі й бажає, має право;
- претензії до інших, щоб вони реалізували його бажання та ін., в нього з'явилася після претензій цих інших до нього. (Можу помилялись, бо не слідкував уважно за хронологією).

Тобто, як мінімум, ви обидва праві. В кожного з вас своя правда.
Які ж підстави в інших -- відповідей-пояснень нема.

Ну і зупинити Успіха після стількох образ... Зможе тільки диво. Накшалт Василь, Песікот та ін. вибачаться))
Тоді може буде з трьох станів (зневага, нейтралітет, повага) - нейтралітет.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26663
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:16

detroytred , ну якщо ви будете підігрівати «ти дуже ображений, тобі можна», то взагалі ніколи не зупиниться. Хоч реагуй на нього, хоч ігноруй.
Чомусь інших воїнів СОУ тут поважають, або як мінімум не ображають. А про багатьох навіть і не знають. А тут уваги як мінімум наче до героя України.
Hotab
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 15.02.09
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4323432443254326>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117769
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492091
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5745
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (884)
14.06.2023 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.