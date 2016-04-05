Найвидатніші невдахи — міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов — досі не втратили роботи, незважаючи на очевидні помилки
начебто очевидні речі - диктатура = відсутність негативного зворотного зв’язку
Що мене найбільше вражає так це ігнорування ключових фактів і подальша спокійнісінька побудова на цьому ігнорі.
Є факт - думка не когось, а ГК про герасимова (про ворога! Під час кривавої війни!) і навіть його звернення до всл, як їм треба сприймати цього воєначальника. Да важко переоцінити значення такого явища...
А тут про - невдаха, не втратив роботи, очевидні помилки...
З.и. це не до того, що не можна мати іншої думки про цього герасимова і зневажати його, а до того, що не все так очевидно-то. І хтось дуже сильно помиляється: або наш ГК, або автори статті. Третього не дано.
А диктатура - це перш за все відсутність конкуренції. Одним з наслідків якої може бути відсутність негативного зворотнього зв'язку. А може і не бути. В залежності від мети і характеру самого диктатора.
detroytred написав:начення має кількість. Точніше вплив даної кількості.
Цікаво який цей вплив, значення цього впливу? Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
додам ще: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
detroytred , ви не приховуєте свою повагу йому, якщо це взаємно, може хоч ви поясните йому (хоч в Лс) у чому справа. Бо метод: «так -так, ти молодчина, ми цінуємо твою роботу» схоже також не спрацьовує. Питань і претензій ще більше сипле.
Letusrock написав:
detroytred написав:начення має кількість. Точніше вплив даної кількості.
Цікаво який цей вплив, значення цього впливу? Хоча зрозуміло, що поставки, які мають велике значення, скоріше за все не оприлюднюються.
додам ще: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Треба трошки розуму, щоб зрозуміти, що коли ви хочете добратись до дна озера покритою кригою, то найбільше зусиль ви витрачаєте на перші 10см. Наступні 2 метри трохи легше. Яка користь від вас зрадо*бів?? Сидите і причитаєте? Вимагаєте роботів?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 14 чер, 2023 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:додам ще: як писали різні оглядачі за перші кілька днів пробного наступу Україна втратила 15% з наданих Бредлі та невідому кількість танків, особового складу та ін, звільнивши 90 кв. км (0,07 % від окупованої території)
Вище на початку подій Хотаб влучно помітив, що зараз головне не просування і навіть не втрати, а злам їх опору та резервів для стримання контрнаступу.
І ще один момент: хз чи потрібно це мовчання і плани люблять тишу, але інформпропагандонмашина в орків в цьому разі поки працює на відмінно. Де там колега fler побачила паніку тощо, мені невідомо. Поки в них - наче вони Київ захопили, а не стримують атакувальні дії наших.
З.и. Щось наче зникли відсотки збиття ракет... І ІГнат отаким "порадував": "Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК «Бал», які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока." https://varta1.com.ua/news/chim-zagrozh ... 66355.html
Hotab написав:detroytred , ви не приховуєте свою повагу йому, якщо це взаємно, може хоч ви поясните йому (хоч в Лс) у чому справа. Бо метод: «так -так, ти молодчина, ми цінуємо твою роботу» схоже також не спрацьовує. Питань і претензій ще більше сипле.
Три моменти: - в ЛС я більше не користуюсь; - у висловлюванні Успіхом свого бажання більше отримувати і заміни я не бачу нічого такого вартого нападу у відповідь і зневазі. Свого (бажання) Бажає собі й бажає, має право; - претензії до інших, щоб вони реалізували його бажання та ін., в нього з'явилася після претензій цих інших до нього. (Можу помилялись, бо не слідкував уважно за хронологією).
Тобто, як мінімум, ви обидва праві. В кожного з вас своя правда. Які ж підстави в інших -- відповідей-пояснень нема.
Ну і зупинити Успіха після стількох образ... Зможе тільки диво. Накшалт Василь, Песікот та ін. вибачаться)) Тоді може буде з трьох станів (зневага, нейтралітет, повага) - нейтралітет.
detroytred , ну якщо ви будете підігрівати «ти дуже ображений, тобі можна», то взагалі ніколи не зупиниться. Хоч реагуй на нього, хоч ігноруй. Чомусь інших воїнів СОУ тут поважають, або як мінімум не ображають. А про багатьох навіть і не знають. А тут уваги як мінімум наче до героя України.