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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 чер, 2023 10:33
Хотаб
Якщо б Успіх не був унікальним, я б його може і не підтримував би.
Не герой України, але герой форуму, на мою думку, точно))
Уявити, що отам в окопі буде Успіх, а не оті два героя "спина до спини станемо" -- навіть у ві сні не міг.
Інші. Стосовно заміни - Бобуа зауважував ще жорсткіше, ніж Успіх.
Успіх став на тропу ... і стоїть, гадаю, і без впливу моєї підтримки.
Підтримка з мого боку не має мети стимулу протистояння.
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detroytred
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Додано: Сер 14 чер, 2023 10:40
detroytred написав:
Хотаб
Якщо б Успіх не був унікальним, я б його може і не підтримував би.
Не герой України, але герой форуму, на мою думку, точно))
так позиція Бобуа ще більш радикальна (з питань форми і тривалості війни, ротацій та іншого), але на нього Хотаб чомусь не наїзжає
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Letusrock
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Bukka
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